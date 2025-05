Nothing CMF Phone 2 Pro: nowy król smartfonów do 1 tys. zł (test)

CMF Phone 2 Pro to drugi telefon budżetowej marki stworzonej przez firmę Nothing. Producent stara się wyjść poza ograniczenia, jakie narzuca niższa półka cenowa, dodając do nowego modelu sporo z droższych telefonów głównej marki Nothing Phone. Gdyby ten telefon wszedł na rynek również jako Nothing, to nie byłoby wstydu.

CMF Phone 2 Pro w polskich sklepach jest dostępny tylko w wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej, wycenionej na 999 zł. Na stronie producenta nothing.tech można kupić wariant z 256 GB, który kosztuje 1099 zł. Ceny są więc bardzo atrakcyjne i w segmencie telefonów około tysiąca złotych CMF Phone 2 Pro zdecydowanie przyciąga uwagę.

Wygląd, wykonanie, ergonomia

CMF Phone 2 Pro powstał w czterech wariantach kolorystycznych: białym, czarnym, pomarańczowym i jasnozielonym. Najbardziej przyciąga wzrok pomarańczowy, który stanowi ciekawą alternatywę dla stonowanych kolorów dominujących na rynku. Do mnie trafił jasnozielony, ale dopóki nie sprawdziłem tego na pudełku, byłem przekonany, że to jeszcze jakiś inny wariant, szarosrebrny.

Choć ze zdjęć może wynikać inaczej, zieleń jest bardzo delikatna, a w świetle obudowa lekko, metalicznie się mieni, w rezultacie kolor i odcień się zmieniają, zwłaszcza pod kątem. Telefon ma wykończenie imitujące szronione szkło, co ładnie komponuje się z ramką boczną wyglądającą jak aluminiowa. Całość wygląda bardzo efektownie, a dodatkowe elementy – wystające okrągłe obiektywy aparatu, śrubki mocujące i okrągły element w dolnym rogu sprawiają, że telefon wygląda oryginalnie. To połączenie jest chyba nawet fajniejsze niż obudowy najnowszych Nothing Phone’ów (3a), które mogą wydawać się nieco przekombinowane. CMF Phone 2 Pro jest bardziej stonowany, ale wciąż nieszablonowy.

Okrągły element na tyle obudowy można wykręcić – jest to gniazdo do montażu dodatkowych akcesoriów, ale nie miałem okazji ich przetestować.

Wady? Obudowa CMF Phone 2 Pro w całości wykonana jest z plastiku, co trochę czuć w dotyku, więc część czaru pryska. Użyte materiały są jednak bez zarzutu, całość jest solidna, a przy tym lekka (185 g) i płaska (7,8 mm grubości).

Ergonomia również pozostaje na wysokim poziomie, CMF Phone 2 Pro dobrze leży w dłoni i wygodnie się go obsługuje, choć jeden element nie został do końca przemyślany – chodzi o przycisk Essential Key, który znajduje się „pod kciukiem”, czyli tam, gdzie intuicyjnie palec szuka przycisku zasilania. Trudno się do tego przyzwyczaić, a ja ciągle, mimo mijających dni myliłem się, wywołując niechcianą funkcję – Essential Space.

Essential Space to rozwiązanie znane już z serii Nothing Phone (3a) – to rodzaj cyfrowego notatnika, łączącego zrzuty ekranu, notatki tekstowe i głosowe. Wszystko wspomagane jest AI i będzie jeszcze rozwijane przez producenta. Pomysł jest w sumie ciekawy, bywa przydatny, ale nie jest to funkcja pierwszej potrzeby. Nothing trochę na siłę forsuje Essential Space, traktując to jako szczególny wyróżnik swoich telefonów, ale nie wszyscy tego potrzebują w każdej chwili. A wystarczyło przenieść Essential Key wyżej, nad przycisk zasilania...

W porównaniu do pierwszego CMF Phone nowy model zyskał większą odporność na wodę – teraz jest to norma IP54 (wcześniej IP52). Dobre i to, choć jest to tylko częściowe zabezpieczenie przed pyłem i raczej tylko uchroni przed zachlapaniem. Producent przekonuje przy tym, że telefon zniesie dość trudne warunki użytkowania, np. upadki z wysokości 1,5 m czy pracę w temperaturach od -40°C do 75°C.

Ekran

Wyświetlacz to zdecydowany atut modelu CMF Phone 2 Pro. Użytkownik otrzymuje 10-bitowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości Full HD+. Ekran wspiera formaty HDR i Ultra HDR, zapewnia odświeżanie obrazu 60 i 120 Hz, a w trybie HDR szczytowo osiągnie nawet 3000 nitów jasności. Nie zabrakło trybu AoD, którego był pozbawiony poprzednik. Choć w segmencie telefonów około 1 tys. zł matryce AMOLED pojawiają się już coraz częściej, to jednak nie są oczywistością, a pod względem jakości obrazu CMF Phone 2 Pro może konkurować ze znacznie droższymi modelami.

Nie ma co prawda technologii LTPO, więc odświeżanie obrazu nie jest w pełni dynamiczne, a w praktyce maksymalna zmierzona jasność sięga 1300 nitów w trybie automatycznym (750 nitów w ręcznym), ale to wciąż świetne parametry obrazu. CMF Phone 2 Pro kusi ładnymi kolorami, głęboką czernią i czystą bielą i tylko wymagający użytkownicy mogą trochę narzekać na skromny zestaw ustawień obrazu. Do wyboru są tylko dwa tryby „żywy” i „standard” oraz włączenie opcji HDR, ale w większości sytuacji nie trzeba więcej.

W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych, który działa niezawodnie – szybko i bez błędów.

Wydajność i kultura pracy

Sercem CMF Phone 2 Pro jest układ MediaTek Dimensity 7300 Pro, czyli jednostka w litografii 4 nm z taktowaniem do 2,0 i 2,5 GHz, która w wersji „nie Pro” trafiła już do zeszłorocznego CMF Phone 1, a niedawno do paru innych, choć droższych modeli znanych z rynku – np. Motorola Edge 60 czy Oppo Reno 12 Pro. Producent przekonuje, że wariant Pro układu zapewnia 10% większą wydajność, choć nie wiem, z czego to ma wynikać, bo taktowanie rdzeni jest takie samo.

Pracę telefonu wspiera ponadto 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 2.2. Otrzymujemy więc dość typowe dla tego segmentu cenowego połączenie pamięci, które nie gwarantuje wybitnych osiągów, ale jest wystarczające na co dzień.

Układ Dimensity 7300 Pro nie jest demonem szybkości, ale działa sprawnie i trudno telefon przyłapać na zamulaniu. W grach dodatkowo dostępny jest uruchamiany automatycznie „tryb grania”, ale nie wpływa to zauważalnie na wydajność – bardziej na komfort. Uzupełnieniem układanki jest zaawansowany system chłodzenia, na który składa się m.in. ramka chłodząca z boku urządzenia i elementy grafitowe z przodu i z tyłu obudowy. Można uruchomić nawet wymagające tytuły w rodzaju Genshin Impact czy Diablo Immortal, choć lepiej jednak pozostać przy najwyżej średnich ustawieniach grafiki.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie CMF Phone 2 Pro 667605 1007 2957 531 Google Pixel 8 752457 1667 3985 718 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Honor 400 Lite 435936 959 2287 207 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Motorola RAZR 40 649827 1027 2963 511 Motorola ThinkPhone25 691781 1049 3005 566 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Nothing Phone (3a) 796988 1174 3288 1253 Nothing Phone (3a) Pro 819910 1174 3288 1248 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Realme 14 5G 754871 1090 3088 1273 Realme 14 Pro+ 5G 804220 1184 3236 1304 Realme 14 Pro 5G 740996 1007 2879 268 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A36 653033 1011 2959 304 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427 Pokaż więcej

W Benchmarkach CMF Phone 2 Pro wypada przeciętnie lub wręcz bardzo słabo, co jednak jest adekwatne do klasy sprzętu. W AnTuTu 10 smartfon wyciąga ok. 668 tys. punktów, który, choć nie robi wrażenia, jest zbliżony do tego, co osiągają zeszłoroczne smartfony z nieco wyższej półki, jak Motorola Edge 50 Neo czy Nothing Phone (2a). W tym segmencie cenowym trudno oczekiwać więcej i nie jest źle.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier 1440p Car Chase 1080p CMF Phone 2 Pro 852 99,30% 951 1939 38 Google Pixel 8 2484 67,30% 2565 4566 41,3 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Honor 400 Lite n.d. n.d. 394,3 1031 42,5 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Motorola RAZR 40 835 99,50% 991 2249 47,6 Motorola ThinkPhone25 858 99,60% 952.5 1964 35 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Nothing Phone (3a) 1055 99,70% 1369 2034 37 Nothing Phone (3a) Pro 1057 99,60% 1272 2037 37 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Realme 14 5G 985 97,60% 1139 1897 39 Realme 14 Pro+ 5G 1078 99,40% 1276 2016 38,5 Realme 14 Pro 5G 861 98,80% 941 1933 37 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A36 897 99,20% 1014 1760 37,6 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5 Pokaż więcej

CMF Phone 2 Pro wyróżnia się też wysoką kulturą pracy. Smartfon nie jest w stanie się przegrzać i nawet w wymagających zastosowaniach nie przekracza poziomu 38 stopni. W stress teście 3D Mark WilD Life Extreme, w którym flagowce tracą nawet połowę mocy, telefon osiągnął ładny rezultat 99,3%. Również testy obciążenia CPU wypadły pozytywnie z wynikiem ponad 90%.

System i interfejs

CMF Phone 2 Pro dostarczany jest z Androidem 15 oraz interfejsem Nothing OS 3.2, znanym z głównej linii telefonów Nothing. Jego znakiem rozpoznawczym są czarno-białe widżety, ikony, foldery i inne elementy graficzne trochę w stylu retro. Fajnie to nawiązuje do obudowy telefonu, choć do obsługi systemu trzeba się chwilę przyzwyczaić, bo czarno-biała stylistyka nie zawsze oznacza największą czytelność.

Choć Nothing OS powierzchownie jest mocno zmieniony, to w sumie swoją logiką nie odbiega zanadto od czystego Androida jak u Google'a. Nothing dostarczył kilka własnych aplikacji jak Galeria, Rejestrator czy Nothing X do obsługi akcesorów, nie ma za to żadnych śmiecioapek, co jest miłą odmianą np. po testach telefonów Realme.

CMF Phone 2 Pro otrzyma trzy lata aktualizacji systemu Android i aż 6 lat poprawek bezpieczeństwa, co jest świetną zapowiedzią.

CMF Phone 2 Pro w codziennych zadaniach

CMF Phone 2 Pro niezawodnie sprawdzi się jako narzędzie codziennych spraw życiowych. Telefon pozwala na zamontowanie dwóch kart nanoSIM lub zamiast jednej z nich – karty pamięci microSD, co jest już rzadkością w smartfonach.

W sieciach naszych operatorów (testowałem Orange i Play) telefon sprawnie łączy się z 5G w paśmie C, pozwalając osiągnąć niezłe wyniki podczas pobierania – w Orange nawet w pomieszczeniu telefon wykręca 500 Mb/s, a na otwartym terenie udało mi się osiągnąć około 900 Mb/s. W domu czy pracy wykorzystamy Wi-Fi 6. Nie odnotowałem też żadnych problemów z Wi-Fi Calling i VoLTE, w obydwu sieciach. Jakość połączeń głosowych jest bez zarzutu.

Co ważne, smartfon zapewnia pełne wsparcie dla NFC z płatnościami zbliżeniowymi Google – w pierwszej generacji CMF tej ważnej funkcji zabrakło.

Do słuchania muzyki CMF Phone 2 Pro się jak najbardziej nadaje, ale tylko na słuchawkach, w czym pomoże Bluetooth 5.3. Multimedia odtwarzane są przez jeden dolny głośnik, gniazda jack nie ma, pozostaje więc łączność bezprzewodową. Smartfon testowałem wraz ze słuchawkami CMF Buds 2 Plus, które stanowią doskonałe uzupełnienie – są błyskawicznie wykrywane przez system, a użytkownik otrzymuje wbudowaną aplikację do zarządzania brzmieniem. Można wykorzystać kodek LDAC, a brzmienie jest bardzo dobre. W połączeniu z innymi słuchawkami BT telefon też spisywał się bez zarzutu, a co mnie najbardziej zaskoczyło w smartfonie z budżetowym MediaTekiem – CMF Phone 2 Pro zapewnia obsługę kodeku aptX HD i po podłączeniu do słuchawek Sennheiser M4 czy M4 TWS mogłem się cieszyć jakością nie gorszą, jeżeli nie lepszą niż z mojego prywatnego OnePlus 12.

Aparat

CMF Phone 2 Pro ma kuszący na pierwsze spojrzenie zestaw fotograficzny, rzadki w segmencie do 1000 zł. Z tyłu znajdują się trzy oczka obiektywów: główna jednostka wyposażona jest w matrycę 50 Mpix (Samsung ISOCELL GN9, rozmiar sensora 1/1,57", przysłona f/1,88, 24 mm), towarzyszy jej moduł szerokokątny 8 Mpix (GalaxyCore GC08A8, f/2,2, 15 mm), a także aparat 50 Mpix (OmniVision OV50D) z teleobiektywem (f/1,85, 60 mm), pozwalający na robienie zdjęć z optycznym zoomem 2x i cyfrowym 20x. Z przodu smartfonu, w okrągłym wycięciu znajduje się aparat 16 Mpix (f/2,45) do selfie.

Główna matryca znana jest już z innych telefonów producenta, w tym Nothing Phone (3a) i starszego Phone (2a). Chociaż konfiguracja aparatów wydaje się ciekawa, całość ma jeden mankament – brak optycznej stabilizacji OIS, otrzymujemy więc tylko elektrofoniczną EIS. W końcu gdzieś producent musiał zaoszczędzić. Możliwości aparatów ma za to zwiększać silnik Truelens Engine 3.0, który obejmuje między innymi tryb Ultra XDR czy optymalizację zdjęć nocnych.

Aplikacja aparatu daje dostęp do zaledwie kilku dodatkowych trybów: portretowego, nocnego, panoramy i profesjonalnego. Rozwijane menu w wizjerze daje dostęp do kilku opcji dodatkowych jak HDR, regulacja ekspozycji czy filtry.

Mimo pewnych ograniczeń sekcji aparatów zdjęcia robione CMF Phone 2 Pro wychodzą całkiem przyzwoicie. Aparaty ładnie odwzorowują kolory, kontrast i szczegółowość pozostają na dobrym poziomie. i tylko w niektórych sytuacjach tryb HDR nieco może zbyt mocno podkręca barwy, wtedy pojawia się efekt seledynowej trawy czy przesadnie błękitnego nieba.

Brak OIS skutkuje niekiedy nieco mniejszą szczegółowością, zwłaszcza podczas robienia zdjęć drobnych detali za pomocą zoomu. W innych sytuacjach aparat tele mimo skromnej wartości przybliżenia 2x pozwoli wykonać sensownie wyglądające zdjęcia, przy czym zoom sprawdzi się tu bardziej do robienia portretów czy ciekawego kadrowania niż prób uchwycenia odległych obiektów. Cyfrowy zoom 3x pozwala jeszcze uzyskać w miarę ostre zdjęcia, ale już przy 5x pojawiają się zbyt wyraźne zniekształcenia i cyfrowe ziarno. Z kolei aparat szerokokątny pozwala uzyskać obrazy o ładnych i naturalnych kolorach, jednak ich szczegółowość pozostawia nieco do życzenia.

Po przełączeniu się na moduł kamery CMF Phone 2 Pro pozwoli na nagrywanie wideo 4K w 30 kl./s lub 1080p w 30 i 60 kl./s. z maksymalnym zoomem cyfrowym. Można też nagrywać w trybie poklatkowym i zwolnionego tempa. Mimo braku OIS stabilizacja elektroniczna do pewnego stopnia jest w stanie minimalizować wstrząsy, jednak już energiczny marsz powoduje nieprzyjemne drgania obrazu. Kolory i szczegółowość nagrań są nawet niezłe, więc w statycznych ujęciach smartfon sprawdzi się jako kamera, za to mniej w ruchu.

Czas pracy

CMF Phone 2 Pro wyposażony jest w akumulator o pojemności 5000 mAh, czyli na tle ostatnich trendów – „mały”. Oczywiście nie ma obaw, czas pracy jest dość dobry, choć podobny do tego, jaki zapewniają inne telefony z Androidem. Smartfon w typowych, codziennych zastosowaniach przepracuje do dwóch dni. W naszym teście multimediów – czyli procedurze odtwarzania wideo 4K przy jasności 300 nitów – przepracował 15 godzin i 40 minut, co jest wynikiem co najmniej dobrym.

Maksymalna moc ładowania CMF Phone 2 Pro to 33 W, ale w zestawie nie dostajemy ładowarki (kolejny producent). Sam używałem uniwersalnej ładowarki Hama o większej mocy 65 W i przy jej pomocy pełne naładowanie do 100% trwało około 1 godziny i 40 minut. Po pół godziny ładowania stan akumulatora zwiększał się od około 33%. Do 50% naładowania telefon potrzebuje 46 minut, a po godzinie zbliżą się do 70%. Komunikat w telefonie sugeruje, że nie jest to maksymalna szybkość i zaleca ładowarkę zgodną ze standardem PPS. Podobny komunikat wyświetla się po zastosowaniu ładowarki OnePlus SuperVOOC 80 W, więc trudno dobrać zamiennik.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) CMF Phone 2 Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 940 Google Pixel 8 4575 6,2" 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1" 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 9a 5100 6,3" 1080 x 2424 120 1129 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola ThinkPhone25 4310 6,36" 1220 x 2670 120 827 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Nothing Phone (3a) 5000 6,77" 1080 x 2392 120 851 Nothing Phone (3a) Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 808 Realme 14 5G 6000 6,67" 1080 x 2400 120 889 Realme 14 Pro+ 5G 6000 6,83 1272 x 2800 120 886 Realme 14 Pro 5G 6000 6,77 1080 x 2392 120 918 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Pokaż więcej

Podsumowanie

CMF Phone 2 Pro to bardzo udany telefon, który wśród nowych modeli do tysiąca złotych zdecydowanie wyróżnia się na plus. Nie wszyscy polubią specyficzne wzornictwo tego modelu, ale kto szuka oryginalnego i niedrogiego telefonu, będzie zachwycony – szczególnie warto zwrócić uwagę na wersję pomarańczową. Smartfon ma do tego ładny ekran AMOLED, zapewnia płynne działanie i wysoką kulturę pracy, dobrze sobie radzi w polskich sieciach, plusem jest też system NothingOS o ciekawym interfejsie, za to bez zbędnych śmieci.

Dodatkowy przycisk Essential Key, choć nieco niefortunnie umieszczony, wraz z funkcją Essential Space stanowi też fajny dodatek, jak na budżetowca. Po podłączeniu słuchawek telefon sprawdzi się też do słuchania muzyki. Akumulator nie jest rekordowy, ale zapewnia dobry czas pracy. Atutem jest też aż sześcioletnie wsparcie aktualizacji bezpieczeństwa.

Co może przeszkadzać? Na pewno przydałby się większy niż IP54 stopień ochrony, bo normy IP68 czy nawet IP69 wkraczają już do coraz tańszych telefonów. Pojedynczy głośnik trochę osłabia wrażenia podczas grania czy oglądania filmów (bo o muzyce już nie wspominam), sporym minusem jest też brak OIS we w sumie obiecującej, rzadkiej w podobnej klasie sprzętu konfiguracji aparatów. Wszystko to jednak, łącznie z teoretycznie przeciętną wydajnością układu SoC, niewielką pamięcią RAM, pamięcią masową UFS 2.2 i ładowaniem 33 W jest adekwatne do tego segmentu cenowego i tej ceny. Biorąc to pod uwagę, CMF Phone 2 Pro nie tylko się broni, ale zdecydowanie rządzi na tej półce cenowej.