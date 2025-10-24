Intel ma problem. Popyt przewyższa podaż, ale nie tam gdzie powinien

Intel opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał, które okazały się solidne, ale uwagę zwracają FABy niezwiązane z najnowszymi procesami litograficznymi. Jak poinformował dyrektor finansowy Niebieskich, David Zinsner, "w trzecim kwartale Intel Foundry dostarczył produkty oparte na procesach Intel 10 i Intel 7 w ilościach przekraczających oczekiwania".

Lepiej sprzedają się CPU wykonane w starszych litografiach

Oznacza to, że popyt na układy wytwarzane w tych technologiach znacznie przewyższa podaż. Zinsner dodał, że "ograniczenia mocy produkcyjnych [...] utrudniły w pełni zaspokojenie zapotrzebowania na produkty dla centrów danych i klientów indywidualnych", co wskazuje na silny popyt na konsumenckie procesory Core i serwerowe Xeon.

Dla przypomnienia, proces Intel 7, wcześniej znany jako 10 nm Enhanced SuperFin, został po raz pierwszy wykorzystany przy premierze rodziny Alder Lake, które są już wycofane z rynku. Obecnie Intel nadal produkuje procesory Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh w tej samej litografii. Oprócz tego Intel odpowiada za masę innych chipów, jak np. kontrolery sieciowe. Same chipsety wciąż korzystają z 12 nm.

W przypadku serwerowych układów Xeon firma wykorzystuje proces Intel 7 do produkcji Sapphire Rapids i Emerald Rapids oraz kafelka I/O w najnowszej serii Granite Rapids, gdzie właściwe rdzenie obliczeniowe (tzw. CPU die) wytwarzane są już w bardziej zaawansowanym procesie Intel 3.

Produkcja układów w litografii Intel 7 odbywa się w kilku lokalizacjach, w tym w obiekcie D1X w Oregonie oraz w fabrykach 12, 32 i 42 w Arizonie (USA). Mimo rozbudowanej sieci zakładów, obecne zapotrzebowanie w pełni pochłania dostępne moce produkcyjne.