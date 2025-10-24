Sprzęt

Wyglądają jak świecówki, a to dodatek do komputera i smartfona

W obecnych czasach obcowanie z elektroniką zaczyna się od najmłodszych lat. Fakt ten postanowili wykorzystać Amerykanie, oferując dziwaczne pendrive'y.

Przemysław Banasiak (Yokai)
20:11
Firma Sandisk specjalizująca się w urządzeniach opartych o pamięci flash oraz amerykański producent artykułów piśmiennych i biurowych - Crayola - nawiązały niecodzienną współpracę. Efektem tej kooperacji są pendrive'y wyglądające jak znane wszystkim z dzieciństwa kredki świecowe.

Do sprzedaży trafią warianty o pojemności 64, 128 i 256 GB

Urządzenie ma wymiary 82 x 16 x 17 mm i masę 10 g. Obudowa wykonana została z tworzyw sztucznych i dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych - Mango Tango (różowo-pomarańczowy), Cerulean Blue (niebieski), Electric Lime (limonkowy) i Vivid Violet (fioletowy).

Za sprawą interfejsu USB 3.2 Gen 1 typu C mowa o kompatybilności z komputerami, smartfonami oraz tabletami. Niestety, producent nie zdradza sugerowanej wydajności. Należy więc zakładać, że to wygląd był najważniejszy i będzie to raczej wolna propozycja (≤ 100 MB/s).

Do sprzedaży trafią warianty o pojemności 64, 128 i 256 GB. Są one już dostępne na oficjalnej stronie SanDdisk w cenach kolejno 69, 95 i 135 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych (tzw. TBW).

Zródła zdjęć: SanDisk
Źródła tekstu: SanDisk, oprac. własne