Netflix z nowym filmem fantasy. To długo oczekiwana kontynuacja hitu

Przebudzenie trolli na Netflixie

"Troll 2" to nowy film fantasy Netflixa, którego reżyserem jest Roar Uthaug. Po raz drugi już widzowie zostaną zabrani do Norwegii. Ale nie do tej, jaką znają. W obsadzie ponownie pojawią się m.in. aktorzy tacy jak: Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjogard Pettersen oraz Karoline Viktoria Sletteng Garvang. Nową gwiazdą będzie Sara Khorami. Platforma właśnie wypuściła do sieci zwiastun, który skutecznie rozbudza ciekawość i zdradza kilka istotnych szczegółów.

Netflix kusi miłośników fantasy

"Troll 2" to kolejny rozdział światowego hitu. Nowy zwiastun zapowiada kolejną epicką historię, gdzie gra się toczy o najwyższą stawkę. Roi się w niej od zagrożeń i pojawia też coś całkiem nowego - megatroll, siejący zniszczenie i chaos w Norwegii.

Przebudził się nowy troll! Dołącz do Nory, Andreasa i kapitana Krisa, którzy właśnie wyruszają na swoją najbardziej niebezpieczną jak dotąd misję. Aby powstrzymać siejącą spustoszenie i chaos istotę, muszą pozyskać nowych sojuszników i poszukać odpowiedzi w pradawnych tajemnicach. Czy zdołają uratować Norwegię, zanim będzie za późno? Zobacz film „Troll 2” – już 1 grudnia w Netflixie. zachęca platforma, przy okazji prezentacji zapowiedzi.