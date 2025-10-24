Telewizja i VoD

Polski serial, który bawi do łez. Nowy zwiastun i data premiery

Na to czekali wszyscy fani Kropliczanki i talentu komediowego Adama Woronowicza oraz Vanessy Alexander. Nowy zwiastun piątego sezonu tego lubianego serialu komediowego, którego akcja rozgrywa się w biurze Kropliczanki, już ujrzał światło dzienne.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:49
"The Office PL" 5 już wkrótce na Canal+

Canal+ w końcu opublikował wyczekiwany zwiastun nowego, piątego już sezonu, serialu komediowego "The Office PL". I trzeba przyznać, że już sam w sobie jest nieźle zakręcony. Platforma radzi przygotować porządną szklankę schłodzonej Kropliczanki, by ostudzić emocje i przygotować się na nadchodzący sezon ulubionego biurowego serialu Polaków.

Platforma twierdzi, że zwiastun zdradza więcej niż niejeden raport Darka Wasiaka (w tej roli Adam Woronowicz). Ale przede wszystkim ujawnia datę premiery piątej części serii. I tak premiera kultowego, stale niepoprawnego "The Office PL" odbędzie się 14 listopada 2025 roku. 

Jak zapewnia sama platforma, w tym sezonie romanse i uczucia pomieszają się tym razem z intrygami politycznymi i deweloperskimi gierkami. Gdy emocje sięgną zenitu, jak zwykle bohaterowie pozostawią nas z pytaniem - czy wszyscy będą musieli spakować swoje biurowe życie w kartonowe pudła?

Mam wrażenie, że zrobiliśmy najlepszy sezon do tej pory. Zdrowy Darek może być sobą na 200 procent, Michał rzuca randki, więc wiadomo, że zwiastuje to katastrofę, Seba w końcu nagra rapowy kawałek, a co z Asią i Adamem? To już musicie zobaczyć sami.

zachęca do obejrzenia sezonu 5. główny scenarzysta, Łukasz Sychowicz.

Za nowy sezon The Office PL niezmiennie odpowiada zespół: Maciek Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha, pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza.

