Santander: "Nie strugaj wariata". Zrób to zanim ktoś wytnie ci numer

Regularna zmiana hasła do naszych profili w sieci jest czynnością najczęściej zaniedbywaną przez klientów. Tymczasem, oszuści tylko na to czekają - złamanie słabego hasła to w wielu przypadkach - bułka z masłem dla cyberprzestępców.

Bank ubolewa nad faktem, że "prawdziwe życie jest dalekie od bajki i oszustom wcale nie rosną nosy", jak nas okłamują. Dlatego ochronić się możemy tylko samodzielnie - a sposób jest prosty. Należy zadać sobie odrobinę trudu i "wyrzeźbić" dobre hasło, które będzie tak trudne do złamania przez oszustów, że skutecznie ich zniechęci przed tego typu kombinowaniem.