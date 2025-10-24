Santander: "Nie strugaj wariata". Zrób to zanim ktoś wytnie ci numer
Santander Bank Polska prowadzi obecnie intensywną kampanię odnośnie potrzeby regularnego zmieniania hasła w internecie. Wszystko po to, aby uświadomić swoim klientom, jak ważne dla bezpieczeństwa ich oszczędności zgromadzonych na koncie jest silne hasło.
Regularna zmiana hasła do naszych profili w sieci jest czynnością najczęściej zaniedbywaną przez klientów. Tymczasem, oszuści tylko na to czekają - złamanie słabego hasła to w wielu przypadkach - bułka z masłem dla cyberprzestępców.
Nie strugaj wariata. Zmień hasło zanim ktoś wytnie Ci numer.
Bank ubolewa nad faktem, że "prawdziwe życie jest dalekie od bajki i oszustom wcale nie rosną nosy", jak nas okłamują. Dlatego ochronić się możemy tylko samodzielnie - a sposób jest prosty. Należy zadać sobie odrobinę trudu i "wyrzeźbić" dobre hasło, które będzie tak trudne do złamania przez oszustów, że skutecznie ich zniechęci przed tego typu kombinowaniem.
6 zasad silnego hasła:
- Mocne hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków, ale im będzie dłuższe tym trudniejsze do złamania.
- Powinno zawierać kombinację dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
- Raz na zawsze oducz się stosowania łatwych do odgadnięcia informacji o sobie takich, jak data urodzenia, imię dziecka czy pupila.
- Dla każdego konta miej inne unikalne hasło.
- Jeśli to możliwe - włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, tam gdzie to potrzebne.
- Aby się nie zagubić w natłoku haseł, skorzystaj z menedżera haseł.