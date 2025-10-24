mBank odetnie Cię od konta. Zmiana czasu to nie tylko przestawienie wskazówki

mBank ogłosił przerwę techniczną na dokładnie ten sam weekend, w którym Polska przechodzi na czas zimowy. W nocy z 25 na 26 października wskazówki zegarów cofamy z godziny 3:00 na 2:00. Z kolei klienci banku muszą liczyć się z kilkoma godzinami bez dostępu do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.​

Najdłuższa przerwa dotyczy przelewów BLIK

Bank zaplanował prace modernizacyjne na różne godziny, w zależności od typu usługi. Najwcześniej, bo już od 00:30 w niedzielę, przestaną działać przelewy na telefon BLIK i przelewy ekspresowe. Te usługi wrócą dopiero o 9:00 według czasu zimowego.​

Od 2:30 do 9:00 nie będzie można zalogować się na konto w Internecie ani w aplikacji mobilnej. Przez ten sam czas nie zapłacimy kartą za zakupy w sklepach internetowych. Bank nie przyjmie też żadnych wniosków.​

Infolinia bez dostępu do danych klientów

Podczas przerwy technicznej infolinia mLinii będzie działała wyłącznie w trybie informacyjnym. Konsultanci nie będą mieli wglądu w dane klientów, więc nie pomogą w żadnych konkretnych sprawach związanych z kontem.​

Bank zaznacza, że godziny zakończenia przerwy podaje już według nowego, zimowego czasu. To ważne, żeby nie pomylić się przy planowaniu swoich spraw bankowych.

Karty będą działać w sklepach i bankomatach

Nie wszystkie usługi zostaną wyłączone. Przez całą noc można będzie płacić kartą w sklepach stacjonarnych i restauracjach. Działać będą również bankomaty, choć mogą wystąpić chwilowe utrudnienia.​

Pamiętaj, aby zapewnić pieniądze na rachunku powiązanym z kartą. W czasie przerwy nie uzupełnisz stanu konta. ostrzega mBank

Dlaczego akurat teraz?

mBank tłumaczy, że przerwa pozwoli mu na ulepszenie systemów bankowych i rozwój usług. To kolejna tego typu modernizacja w ostatnich tygodniach - poprzednia odbyła się w nocy z 11 na 12 października.​