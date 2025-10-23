Jeździsz samochodem? Ten gadżet na pewno Ci się przyda

W dzisiejszych czasach trudno już wyobrazić sobie jazdę samochodem bez nawigacji. No i nawet nie chodzi tu o samo szukanie trasy, a masę informacji, które taki sprzęt potrafi dostarczyć. Alerty o fotoradarach, ograniczeniach prędkości, korkach i innych zdarzeniach drogowych potrafią uratować skórę – dosłownie i w przenośni.

No ale nikt nie chce jeździć z nawigacją przez cały czas, prawda? Jeżdżąc do pracy czy odwożąc dziecko do szkoły jest to trochę bez sensu. Poruszając się po znajomej okolicy widok mapy przed oczami bardziej rozprasza niż pomaga, nie mówiąc już o tym, że trzeba pamiętać o włączeniu aplikacji przed każdą trasą. Kompletny bezsens. Tyle że te wszystkie dodatkowe informacje nadal fajnie byłoby mieć, prawda?

No i żaden problem, bo firma TomTom przygotowała rozwiązanie w sam raz na takie właśnie sytuacje. Tom by TomTom to niewielki gadżet, który na bieżąco dostarcza nam informacji o sytuacji na drodze, ale robi to w sposób znacznie mniej angażujący i narzucający się od pełnoprawnej nawigacji.

Co to jest i jak to działa?

OK, ale co to właściwie za urządzonko i czemu wygląda jak odświeżacz powietrza? W najprostszych słowach, to taka nawigacja w wersji superlekkiej… tyle że bez nawigacji (aczkolwiek możesz również skorzystać z dedykowanej aplikacji nawigacyjnej). Już tłumaczę.

Tom by TomTom to niewielkie akcesorium, które łączymy z naszym telefonem i zainstalowaną na nim aplikacją TomTom. Po zamontowaniu na desce rozdzielczej gadżet dostarcza nam alertów o sytuacji na drodze za pomocą komunikatów dźwiękowych i świetlnych. Nie poprowadzi nas od punktu A do punktu B, ale uprzedzi, jeśli na horyzoncie pojawi się korek albo fotoradar.

Takie podejście ma kilka plusów. Raz, nie musimy powtarzać rytuału odpalania GPS-a za każdym razem, kiedy wchodzimy do auta. Tom posiada wbudowaną opcję autostartu, dzięki czemu rozpocznie pracę z początkiem Twojej jazdy. Dwa, dzięki nietypowej formie akcesorium dostajemy wszystkie interesujące nas informacje, ale bez niepotrzebnych rozpraszaczy. Nie mamy wielkiego ekranu, który świeci nam cały czas przed oczami, nie mamy masy ikonek, no i nie ma ryzyka, że całość przysłoni nagle twarz naszego szefa, który dzwoni powiedzieć, że z tego Twojego urlopu to jednak nic nie wyjdzie. Jesteś tylko Ty i droga przed Tobą.

No chyba, że zbliżasz się fotoradaru. Wtedy Tom dyskretnie da Ci znać za pomocą niebieskiego światła. Autostrada została zablokowana? Wtedy urządzenie zaświeci się na czerwono, więc wiesz, że musisz natychmiast skorygować trasę. Takie powiadomienia wybijają jednak z rytmu znacznie mniej niż te serwowane bezpośrednio przez aplikację na smartfonie.

CB-radio na miarę XXI wieku

A skąd pewność, że informacje dostarczane przez Toma są wiarygodne? Ano stąd, że urządzenie nie bierze ich z powietrza. Dane na temat sytuacji na drodze gromadzone są przez użytkowników nawigacji TomTom. To ponad 600 milionów urządzeń jeżdżących po drogach całego świata.

No i mówimy tu nie tylko o posiadaczach Toma, ale także dziesiątek innych rozwiązań z oferty producenta, także tych profesjonalnych. Przykładowo, możesz skorzystać z aplikacji TomTom. Ta jest dostępna całkowicie za darmo i stanowi bardzo dobrą nawigację mobilną. Nawet jeśli na razie nie planujecie w najbliższym czasie zakupu Toma, to samej apce zdecydowanie warto dać szansę.

Tom by TomTom – gadżet, który powinieneś mieć w samochodzie

Deski rozdzielcze naszych samochodów coraz bardziej przypominają kokpity statków kosmicznych. Dziesiątki ekranów, masa powiadomień i rozpraszaczy, a uwaga do podziału tylko jedna. Zresztą najlepiej, gdyby wcale nie była podzielona, tylko skupiała się na drodze.

Tom by TomTom rozwiązuje ten problem, dostarczając najważniejszych informacji bez odrywania nas od bezpiecznej jazdy. Jeśli taka wizja do Was przemawia (bo do mnie tak), to nie pozostaje nic innego, tylko lecieć do Media Expert, gdzie urządzenie możecie kupić już za 349,99 zł. Więcej szczegółów oferty znajdziecie poniżej.