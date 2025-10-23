Santander Bank Polska ma pilny komunikat. Potrwa 7h
Ledwo co przerwę z powodu prac serwisowych ogłosił ING Bank Śląski, teraz przyszła kolej na inny duży bank - Bank Santander.
Nie ma się co dziwić, jeśli chodzi o instytucje finansowe, to przerwy najlepiej planować na weekendy, w dodatku na godziny nocne, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać płynność działania banku. Santander także działa w myśl tej zasady.
Przerwa. Potrzebujemy jej, aby rozwijać naszą bankowość.
Z informacji udostępnionych na stronie jasno wynika, że nie skorzystamy z wielu usług w nocy z soboty na niedzielę (25/26 października), w godzinach od 23:00 do 6:00. Także, z komunikatu wynika, że lepiej wtedy pospać, niż próbować wykonać transakcje bankowe typu przelewy albo operacje z udziałem aplikacji mobilnej.
Co nie zadziała?
Trudności mogą wystąpić podczas korzystania z aplikacji mobilnej banku, a także bankowości internetowej. Nie zadziałają przelewy zwykłe, ani ekspresowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash). Utrudnienia nastąpią także w trakcie płatności internetowej w sklepach, za pośrednictwem Przelew24. W czasie, kiedy przeprowadzane będą prace nie będzie działał także BLIK. W tym czasie nie skorzystamy także z usługi Kantor Santander.
Przerwa w banku Santander - co będzie działało?
Karty. Bank uspokaja, że w czasie, kiedy planowane są niedostępności pozostałych usług, klienci banku będą mogli używać bez przeszkód karty w bankomatach oraz wpłatomatach. Klienci będą mogli także płacić nią w sklepach stacjonarnych oraz internetowych.