Polski horror na Netflixie. Sam pomysł na fabułę przyprawia o ciarki

Netflix jest w pełni gotowy na nadchodzący wieczór halloweenowy. Od 22 października 2025 można na platformie oglądać polski horror "13 dni do wakacji". To typowy horror, w którym wszystkie przerażające wydarzenia rozgrywają się w zamkniętym domu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:41
Horror typu home invasion

To eksperyment i trzeba przyznać, że całkiem udany, jeśli chodzi o ten gatunek filmów. Reżyserem "13 dni do wakacji" jest Bartosz M. Kowalski, który już wcześniej eksperymentował z tym gatunkiem filmu, kręcąc całkiem zadowalający slasher "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Twórca i tym razem stawia na całkiem często wykorzystywaną w horrorach zagranicznych nową formę strachu - klaustrofobiczną i niepokojąco realistyczną. Zamyka bohaterów w domu i karze nam patrzeć jak nęka ich tajemniczy napastnik. I tak, wszystko po raz kolejny zaczyna się całkiem niewinnie, a kończy tak, że sami chcielibyśmy stamtąd uciec i to czym prędzej. 

Horror w zamkniętym domu przeraża nawet bardziej

Opis horroru mówi wprost:

Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Jak przetrwasz, gdy nie wiadomo kto poluje?

To kolejny film, który uświadamia nam smutną prawdę o tym, że technologia bywa zawodna. Morderca niczym perfidny haker przejmuje kontrolę nad systemami bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a inteligentny dom staje się więzieniem dla grupki młodych ludzi. 

"13 dni do wakacji" od 22 października na Netflixie.

telepolis
horror Najlepsze horrory Polskie filmy klasyczny horror horrory nowości netflix premiera netflix
Zródła zdjęć: Helios Kino Polska
Źródła tekstu: Netflix