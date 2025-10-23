Polski horror na Netflixie. Sam pomysł na fabułę przyprawia o ciarki

Horror typu home invasion

To eksperyment i trzeba przyznać, że całkiem udany, jeśli chodzi o ten gatunek filmów. Reżyserem "13 dni do wakacji" jest Bartosz M. Kowalski, który już wcześniej eksperymentował z tym gatunkiem filmu, kręcąc całkiem zadowalający slasher "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Twórca i tym razem stawia na całkiem często wykorzystywaną w horrorach zagranicznych nową formę strachu - klaustrofobiczną i niepokojąco realistyczną. Zamyka bohaterów w domu i karze nam patrzeć jak nęka ich tajemniczy napastnik. I tak, wszystko po raz kolejny zaczyna się całkiem niewinnie, a kończy tak, że sami chcielibyśmy stamtąd uciec i to czym prędzej.