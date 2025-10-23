PKO BP da ci 50 zł na zakupy. Wystarczy BLIK
PKO Bank Polski przekonuje do nowego systemu płatności. To idealna okazja dla osób, które planowały zakup sprzętu RTV, AGD lub innej elektroniki.
Najpopularniejszy w naszym kraju bank przygotował atrakcyjną promocję dla swoich klientów. Użytkownicy PKO BP, którzy zdecydują się na skorzystanie z metody płatności BLIK Płacę Później, mogą zgarnąć za darmo 50 zł. Wystarczy zrobić jednorazowy zakup za kwotę minimum 500 zł w sklepie internetowym Media Markt.
Promocja już wystartowała i potrwa do 2 listopada 2025
By kwalifikować się do nagrody należy posiadać aplikację IKO w wersji 3.173 lub nowszej i mieć wyrażone odpowiednie zgodny na przekazywanie danych Polskiemu Standardowi Płatności. Znajdziemy je w: Oferta → Nagrody i zniżki → Promocje z metodą Płatności BLIK Płacę Później.
Promocja już się rozpoczęła i potrwa do 2 listopada 2025. Nagroda trafi na Wasze konto do 14 dni kalendarzowych od daty wykonania transakcji z wykorzystaniem metody płatności BLIK Płacę Później. Pełen regulamin akcji dostępny jest TUTAJ.