PKO BP da ci 50 zł na zakupy. Wystarczy BLIK

Najpopularniejszy w naszym kraju bank przygotował atrakcyjną promocję dla swoich klientów. Użytkownicy PKO BP, którzy zdecydują się na skorzystanie z metody płatności BLIK Płacę Później, mogą zgarnąć za darmo 50 zł. Wystarczy zrobić jednorazowy zakup za kwotę minimum 500 zł w sklepie internetowym Media Markt.

Promocja już wystartowała i potrwa do 2 listopada 2025

By kwalifikować się do nagrody należy posiadać aplikację IKO w wersji 3.173 lub nowszej i mieć wyrażone odpowiednie zgodny na przekazywanie danych Polskiemu Standardowi Płatności. Znajdziemy je w: Oferta → Nagrody i zniżki → Promocje z metodą Płatności BLIK Płacę Później.