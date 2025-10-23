Konta

PKO BP sprawdzi twoją cierpliwość. Pięć i pół godziny bez ważnych usług

Bank PKO BP przeprowadzi trwające 5 i pół godziny prace techniczne. Utrudnienia będą dotyczyć klientów korzystających z mobilnych i internetowych usług bankowych, szczególnie tych, którzy regularnie wykonują szybkie transakcje finansowe.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 16:32
1
PKO Bank Polski odłącza przelewy na telefon i natychmiastowe

Zgodnie z komunikatem banku, w trakcie prac technicznych nie będzie możliwe wykonanie przelewu na telefon za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO. Jest to usługa umożliwiająca szybkie i wygodne przesyłanie pieniędzy bezpośrednio ze smartfonu.

Dodatkowo, przelewy natychmiastowe będą niedostępne zarówno w aplikacji iPKO, jak i w serwisie internetowym banku. Przelewy natychmiastowe są szczególnie cenione przez użytkowników ze względu na niemal błyskawiczną realizację transakcji – pieniądze docierają do odbiorcy w kilka sekund.

Inne usługi powinny działać prawidłowo - uspokaja bank

Okres utrudnień obejmuje godziny od północy do 5:30 rano, czyli przede wszystkim wczesne godziny niedzielnego poranku 26 października, lub późną noc dla tych, którzy zasiedzą się w sobotę.

Warto zwrócić uwagę, że PKO BP wyraźnie podkreśla, że wszystkie pozostałe usługi bankowe będą funkcjonować bez zakłóceń. Oznacza to, że klienci będą mogli korzystać z większości standardowych operacji bankowych, takich jak przelewy zwykłe, przeglądanie stanu konta, zarządzanie kartami czy wiele innych funkcji dostępnych w aplikacjach bankowych, bez trudu zapłacimy też kartą czy skorzystamy z bankomatu.

PKO BP przeprasza za wszelkie niedogodności spowodowane pracami konserwacyjnymi. Prace techniczne są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego, a bank dba o to, aby wszystkie jego platformy cyfrowe działały bezbłędnie i bezpiecznie.

telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski, oprac. wł