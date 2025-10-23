Huawei Pura 80 Pro i Ultra w Polsce. Fotografia mobilna osiągnęła nowy poziom

Perfekcja w każdym ujęciu

Huawei Pura 80 Ultra to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów do zdjęć na świecie. Nie bez powodu znalazł się na liście 300 najważniejszych innowacji roku według magazynu TIME. Oferuje mechanicznie przełączany, podwójny teleobiektyw. Czegoś takiego nie spotykaliśmy wcześniej w mobilnej fotografii.

Zoom optyczny 3,7x i 9,4x pozwala uchwycić nawet najdrobniejsze detale bez utraty jakości. Połączenie 1-calowej matrycy HDR 50 Mpix z sensorem Ultra Chroma XMAGE zapewnia ogromny zakres dynamiczny – aż do 16 EV – i naturalne odwzorowanie kolorów. Do tego dochodzi ultraszerokokątny aparat 40 Mpix, idealny do panoram i ujęć ruchu.

Lepsze wideo, więcej detali

Pura 80 Ultra to również potęga w kwestii wideo. Rejestruje obraz 4K przy 60 kl./s, a nagrywać można z każdego aparatu. Technologia TCG-HDR zwiększa pojemność pikseli, co przekłada się na lepszy kontrast i szczegółowość nawet przy słabym świetle. System XMAGE dba z kolei o naturalność kolorów i tonów skóry, także po zmroku.

Świat bez kompromisów

Huawei Pura 80 Pro to propozycja dla tych, którzy chcą uchwycić świat dokładnie takim, jaki widzą. Główna matryca 50 Mpix z przysłoną F1.6–F4.0 przekłada się na zdjęcia o wysokim poziomie ostrości i świetne odwzorowanie barw w każdych warunkach.

Teleobiektyw 48 Mpix z funkcją makro pozwala wykonywać ujęcia z odległości zaledwie 5 cm, ujawniając mikrodetale natury – od faktury liści po strukturę minerałów. Dodatkowo, tryb nagrywania oferuje możliwość płynnego przełączania między obiektywami bez przerw w nagraniu. Jakość obrazu i kolorów pozostaje spójna dzięki XMAGE.

Ekran, bateria i codzienna wygoda

Oba modele wyposażono w 6,8-calowy wyświetlacz LTPO OLED o jasności aż 3000 nitów. To poziom, który powinien zapewnić świetną widoczność nawet w pełnym słońcu. Szkło Kunlun Glass 2. generacji zwiększa odporność konstrukcji, a bateria 5170 mAh z SuperCharge 100 W i ładowaniem bezprzewodowym 80 W gwarantuje pełną gotowość przez cały dzień.

System EMUI 15.0 oferuje szereg inteligentnych udogodnień. Od integracji z ekosystemem Huawei po funkcje zwiększające prywatność, takie jak ukrywanie powiadomień, gdy ktoś inny patrzy na ekran.

Design, który przyciąga wzrok

Huawei postawił w tym roku na elegancję i minimalizm. Charakterystyczna wyspa aparatów w kształcie symbolu "Forward" ma wyróżniać telefony spośród konkurencji. Pura 80 Ultra dostępna jest w wersji złotej i czarnej, z delikatnym zdobieniem przypominającym rozbłysk słońca. Model Pura 80 Pro natomiast pojawia się w kolorach czerwonym, białym i czarnym.

Dostępność i cena, promocja na start

Huawei Pura 80 Ultra 16/512 GB została w Polsce wyceniona na 6999 zł, a Pura 80 Pro 12/512 GB – 4999 zł. Smartfony są dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl, na Allegro oraz u partnerów, w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputroniku.

Huawei Pura 80 Ultra 0 opinii Huawei Pura 80 Ultra 0 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5170mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Huawei Pura 80 Pro 0 opinii Huawei Pura 80 Pro 0 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5170mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej