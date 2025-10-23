Redmi K90 Pro Max oficjalnie. Takiego dźwięku w smartfonach jeszcze nie było

Snapdragon 8 Elite Gen 5 i nowa pamięć

Redmi K90 Pro Max korzysta z układu Snapdragon 8 Elite Gen 5. To najwydajniejszy SoC firmy Qualcomma, który niedawno miał swoją premierę. W zależności od wersji, nowy smartfon firmy Xiaomi oferuje 12 lub 16 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci masowej. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu HyperOS 3, opartego na Androidzie 16.

Producent przygotował też limitowaną edycję Champion Edition, stworzoną we współpracy z Lamborghini Racing Team. Ma 16 GB RAM i 1 TB pamięci, a jej wygląd nawiązuje do stylistyki samochodów wyścigowych.

System audio 2.1 z tuningiem Bose

Wśród najciekawszych elementów konstrukcji znajduje się system dźwięku opracowany we współpracy z firmą Bose. Obejmuje on dwa głośniki stereo oraz dodatkowy niezależny subwoofer z tyłu obudowy. Dzięki temu K90 Pro Max oferuje konfigurację 2.1, co jest rzadkością w smartfonach. Producent deklaruje lepsze odwzorowanie basów i wyraźniejsze brzmienie wysokich tonów.

Ekran OLED o dużej jasności

Smartfon otrzymał 6,9-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1200 x 2608 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Szczytowa jasność lokalna wynosi 3500 nitów, co umożliwia komfortowe korzystanie z telefonu nawet w bardzo mocnym świetle. Panel chroni szkło Xiaomi Dragon Crystal Glass. W ekran wbudowano ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, a w górnej części umieszczono 32‑megapikselowy aparat do selfie.

Trzy aparaty 50 Mpix

Z tyłu urządzenia znalazł się zestaw trzech aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Główny aparat ma sensor Light Fusion 950 (1/1.31 cala) oraz optyczną stabilizację obrazu i obsługę szerokiego zakresu dynamicznego. Kolejny moduł to teleobiektyw peryskopowy z 5‑krotnym zoomem optycznym i ogniskową 115 mm. Trzeci aparat o ogniskowej 18 mm i kącie widzenia 102° odpowiada za zdjęcia ultraszerokokątne.

Bateria i ładowanie

Redmi K90 Pro Max otrzymał baterię o pojemności 7560 mAh, wykonaną w technologii krzemowo‑węglowej (SiC). Obsługiwane są trzy tryby ładowania: przewodowe 100 W, bezprzewodowe 50 W i zwrotne 22,5 W. Obudowa telefonu może się poszczycić certyfikatem IP68, co oznacza odporność na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Dostępność i cena

Redmi K90 Pro Max trafił na rynek chiński w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej. Ta ostatnia ma tył pokryty materiałem przypominającym dżins. Ceny w Chinach zaczynają się od 3999 juanów (2044 zł) za wersję 12/256 GB i sięgają 5299 juanów (2707 zł) za wariant 16/1 TB. Wariant przygotowany z Lamborghini Automobiles Racing Team wyceniono na 5499 juanów (2811 zł).