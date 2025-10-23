Sprzęt

Redmi K90 Pro Max oficjalnie. Takiego dźwięku w smartfonach jeszcze nie było

Seria Redmi K od lat słynie z mocnych telefonów w rozsądnej cenie. Najnowszy model K90 Pro Max kontynuuje ten kierunek, wprowadzając kilka nowości, które wcześniej nie pojawiały się w żadnym smartfonie tej marki.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:35
Snapdragon 8 Elite Gen 5 i nowa pamięć

Redmi K90 Pro Max korzysta z układu Snapdragon 8 Elite Gen 5. To najwydajniejszy SoC firmy Qualcomma, który niedawno miał swoją premierę. W zależności od wersji, nowy smartfon firmy Xiaomi oferuje 12 lub 16 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci masowej. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu HyperOS 3, opartego na Androidzie 16.

Producent przygotował też limitowaną edycję Champion Edition, stworzoną we współpracy z Lamborghini Racing Team. Ma 16 GB RAM i 1 TB pamięci, a jej wygląd nawiązuje do stylistyki samochodów wyścigowych.

System audio 2.1 z tuningiem Bose

Wśród najciekawszych elementów konstrukcji znajduje się system dźwięku opracowany we współpracy z firmą Bose. Obejmuje on dwa głośniki stereo oraz dodatkowy niezależny subwoofer z tyłu obudowy. Dzięki temu K90 Pro Max oferuje konfigurację 2.1, co jest rzadkością w smartfonach. Producent deklaruje lepsze odwzorowanie basów i wyraźniejsze brzmienie wysokich tonów.

Ekran OLED o dużej jasności

Smartfon otrzymał 6,9-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1200 x 2608 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Szczytowa jasność lokalna wynosi 3500 nitów, co umożliwia komfortowe korzystanie z telefonu nawet w bardzo mocnym świetle. Panel chroni szkło Xiaomi Dragon Crystal Glass. W ekran wbudowano ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, a w górnej części umieszczono 32‑megapikselowy aparat do selfie.

Trzy aparaty 50 Mpix

Z tyłu urządzenia znalazł się zestaw trzech aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Główny aparat ma sensor Light Fusion 950 (1/1.31 cala) oraz optyczną stabilizację obrazu i obsługę szerokiego zakresu dynamicznego. Kolejny moduł to teleobiektyw peryskopowy z 5‑krotnym zoomem optycznym i ogniskową 115 mm. Trzeci aparat o ogniskowej 18 mm i kącie widzenia 102° odpowiada za zdjęcia ultraszerokokątne.

Bateria i ładowanie

Redmi K90 Pro Max otrzymał baterię o pojemności 7560 mAh, wykonaną w technologii krzemowo‑węglowej (SiC). Obsługiwane są trzy tryby ładowania: przewodowe 100 W, bezprzewodowe 50 W i zwrotne 22,5 W. Obudowa telefonu może się poszczycić certyfikatem IP68, co oznacza odporność na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Dostępność i cena

Redmi K90 Pro Max trafił na rynek chiński w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej. Ta ostatnia ma tył pokryty materiałem przypominającym dżins. Ceny w Chinach zaczynają się od 3999 juanów (2044 zł) za wersję 12/256 GB i sięgają 5299 juanów (2707 zł) za wariant 16/1 TB. Wariant przygotowany z Lamborghini Automobiles Racing Team wyceniono na 5499 juanów (2811 zł).

Smartfon trafi do Europy prawdopodobnie jako POCO F8 Ultra.

telepolis
xiaomi Nowy smartfon Redmi POCO F8 Ultra Redmi K90 Pro Max Redmi K90 Pro Max specyfikacja Redmi K90 Pro Max cena smartfon z dźwiękiem 2.1
Zródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi, GSMArena