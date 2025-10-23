AMD Ryzen 9000G może nas zaskoczyć. Będzie wydajniej niż zakładano

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że rodzina AMD Krackan Point trafi na platformy AM5. W efekcie dostaniemy tańsze APU, czyli połączenie wydajnego procesora ze zintegrowanym układem graficznym - idealne rozwiązanie do HTPC i dla osób, które nie mają miejsca na klasyczny PC. To jednak nie koniec niespodzianek jakie szykują dla nas Czerwoni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Premiera nastąpi zapewne w styczniu na CES 2026 w Las Vegas

W tej samej aktualizacji AGESA 1.2.7.0 dostępnej już dla wybranych płyt głównych odkryto bowiem, że w ramach serii AMD Ryzen 9000G pojawi się również wydajniejsza rodzina AMD Strix Point, znana już z laptopów.

Na pierwszy rzut oka Krackan Point i Strix Point są bardzo podobne - to połączenie architektur AMD Zen5 i RDNA 3.5. Główną różnicą jest jednak liczba rdzeni, wielkość pamięci podręcznej oraz liczba jednostek wykonawczych dla iGPU. Wszystko to przekłada się na wydajność.

Patrząc na poprzednie serie można więc zakładać, że zobaczymy modele jak AMD Ryzen 7 9700G, Ryzen 5 9600G, Ryzen 5 9500G i Ryzen 3 9300G. Mocniejsze zapewne oparte o rodzinę Strix Point (12R/24W i 10R/20W?), pozostałe zaś na Krackan Point (8R/16W i 6R/12W).