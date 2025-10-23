AMD Ryzen 9000G może nas zaskoczyć. Będzie wydajniej niż zakładano
Jeśli planowałeś złożenie małego zestawu komputerowego, który poradzi sobie z graniem czy pracowaniem, to warto poczekać. AMD szykuje nowe APU.
Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że rodzina AMD Krackan Point trafi na platformy AM5. W efekcie dostaniemy tańsze APU, czyli połączenie wydajnego procesora ze zintegrowanym układem graficznym - idealne rozwiązanie do HTPC i dla osób, które nie mają miejsca na klasyczny PC. To jednak nie koniec niespodzianek jakie szykują dla nas Czerwoni.
Premiera nastąpi zapewne w styczniu na CES 2026 w Las Vegas
W tej samej aktualizacji AGESA 1.2.7.0 dostępnej już dla wybranych płyt głównych odkryto bowiem, że w ramach serii AMD Ryzen 9000G pojawi się również wydajniejsza rodzina AMD Strix Point, znana już z laptopów.
Na pierwszy rzut oka Krackan Point i Strix Point są bardzo podobne - to połączenie architektur AMD Zen5 i RDNA 3.5. Główną różnicą jest jednak liczba rdzeni, wielkość pamięci podręcznej oraz liczba jednostek wykonawczych dla iGPU. Wszystko to przekłada się na wydajność.
agesa 1.2.0.3g/1.2.7.0，STRIX！！！ pic.twitter.com/qI9JYOdrF3— Zhe Chen (@xgfancz) October 21, 2025
Patrząc na poprzednie serie można więc zakładać, że zobaczymy modele jak AMD Ryzen 7 9700G, Ryzen 5 9600G, Ryzen 5 9500G i Ryzen 3 9300G. Mocniejsze zapewne oparte o rodzinę Strix Point (12R/24W i 10R/20W?), pozostałe zaś na Krackan Point (8R/16W i 6R/12W).
Oczywiście wszystkie te informacje to domysły oparte na dostępnych poszlakach. Amerykanie jeszcze niczego nie potwierdzili. Oficjalna prezentacja nastąpi prawdopodobnie w styczniu, na targach CES 2026.