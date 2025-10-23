W Polsce startuje nowy PESEL. Nie Ty jednak go dostaniesz

Rząd wprowadza obowiązkowy PESEL dla psów i kotów. Nowy system ruszy jeszcze w tym roku

System KROPiK będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej bazy danych. Obowiązek rejestracji obejmie wszystkie psy urodzone po uruchomieniu systemu oraz zwierzęta wprowadzane do obrotu lub przyjmowane do schronisk.

W przypadku kotów wymogi są łagodniejsze – obowiązkowa rejestracja dotyczyć będzie tylko zwierząt ze schronisk oraz przeznaczonych do sprzedaży. Dla pozostałych kotów decyzja o zarejestrowaniu pozostanie dobrowolna.

Projekt ustawy przewiduje obowiązkowe czipowanie i rejestrację zwierząt, co ma pomóc w walce z narastającym problemem bezdomności psów i kotów w Polsce.

Jak będzie przebiegać rejestracja?

Identyfikację psa lub kota poprzez wszczepienie mikrochipu przeprowadzi lekarz weterynarii. Odbyć to musi się nie później niż podczas pierwszego obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie, a w przypadku kotów przed ukończeniem 12. miesiąca życia.

Do rejestru trafią podstawowe dane umożliwiające identyfikację zwierzęcia, takie jak rasa, umaszczenie czy data urodzenia, oraz informacje o właścicielu.

Wszystkie dane znajdziesz w mObywatelu

Istotną zaletą nowego systemu ma być połączenie z aplikacją mObywatel, co umożliwi właścicielom łatwy dostęp do danych ich pupili. Właściciele będą mogli samodzielnie aktualizować informacje o miejscu zamieszkania, śledzić terminy wizyt weterynaryjnych i przypomnienia o szczepieniach, a także zgłaszać zaginięcie lub znalezienie zwierzęcia.

Nieodpłatny dostęp do bazy otrzymają także lekarze weterynarii, gminy, policja, straż miejska, prokuratura i Inspekcja Weterynaryjna.

Ile to wszystko będzie kosztować? Więcej jeśli uchylisz się od obowiązku

Za czipowanie i wpis do rejestru właściciele zapłacą jednorazowo maksymalnie 100 złotych – po 50 złotych za każdą usługę. Projekt przewiduje również odpłatność za wprowadzanie niektórych zmian w bazie danych, takich jak zmiana nazwy zwierzęcia czy miejsca zamieszkania. To wydatek, który trzeba uwzględnić w budżecie domowym, szczególnie w przypadku posiadania kilku zwierząt.