Thermaltake z platynowymi zasilaczami. Oferują aż 10 lat gwarancji

Znany tajwański producent peryferiów oraz podzespołów komputerowych rozszerzył właśnie swoją ofertę. Firma Thermaltake zaprezentowała zasilacze Toughpower PT Platinum, które przygotowane zostały z myślą o najnowszych procesorach i kartach graficznych od AMD, Intela oraz NVIDII.

Oczywiście nie zabrakło przewodu z wtyczką 12V-2x6

Są to jednostki w pełni modularne, zgodne ze standardem ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Oparto je na mocnej, pojedynczej linii +12 V, przetwornikach DC-DC, aktywnym systemie PFC oraz wyłącznie japońskich kondensatorach 105°C. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Oczywiście nie zabrakło tuta szeregu popularnych zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, OPP, SCP czy OTP. Wnętrze chłodzone jest zaś przez cichy, 135-milimetrowy wentylator z wytrzymałym, podwójnym łożyskiem kulkowym.