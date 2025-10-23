Sprzęt

Thermaltake z platynowymi zasilaczami. Oferują aż 10 lat gwarancji

Bez różnicy czy składasz nowy zestaw komputerowy dla gracza, czy też mocarną stację roboczą. Inwestycja w porządny zasilacz to podstawa.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Thermaltake z platynowymi zasilaczami. Oferują aż 10 lat gwarancji

Znany tajwański producent peryferiów oraz podzespołów komputerowych rozszerzył właśnie swoją ofertę. Firma Thermaltake zaprezentowała zasilacze Toughpower PT Platinum, które przygotowane zostały z myślą o najnowszych procesorach i kartach graficznych od AMD, Intela oraz NVIDII.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oczywiście nie zabrakło przewodu z wtyczką 12V-2x6

Są to jednostki w pełni modularne, zgodne ze standardem ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Oparto je na mocnej, pojedynczej linii +12 V, przetwornikach DC-DC, aktywnym systemie PFC oraz wyłącznie japońskich kondensatorach 105°C. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zasilacz ASROCK Steel Legend SL-750G 750W 80 Plus Gold
Zasilacz ASROCK Steel Legend SL-750G 750W 80 Plus Gold
0 zł
445.26 zł - najniższa cena
Kup teraz 445.26 zł
Zasilacz GIGABYTE UD1000GM PG5 V2 1000W 80 Plus Gold PCIe5.0 ATX3.0
Zasilacz GIGABYTE UD1000GM PG5 V2 1000W 80 Plus Gold PCIe5.0 ATX3.0
0 zł
529 zł - najniższa cena
Kup teraz 529 zł
Zasilacz CORSAIR Shift RM1000x 1000W 80 Plus Gold Biały
Zasilacz CORSAIR Shift RM1000x 1000W 80 Plus Gold Biały
0 zł
809 zł - najniższa cena
Kup teraz 809 zł
Advertisement

Oczywiście nie zabrakło tuta szeregu popularnych zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, OPP, SCP czy OTP. Wnętrze chłodzone jest zaś przez cichy, 135-milimetrowy wentylator z wytrzymałym, podwójnym łożyskiem kulkowym.

Thermaltake z platynowymi zasilaczami. Oferują aż 10 lat gwarancji

Seria Thermaltake Toughpower PT Platinum trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Do wyboru będą trzy modele o mocy 850, 1000 i 1200 W, wycenione kolejno na około 549, 679 i 759 złotych. Wszystkie z nich objęte długą, bo aż 10-letnią gwarancją producenta.

Image
telepolis
zasilacz Thermaltake PSU 80 PLUS PLatinum 12V-2x6 Thermaltake Toughpower PT Platinum
Zródła zdjęć: Thermaltake
Źródła tekstu: Thermaltake, oprac. własne