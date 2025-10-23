Thermaltake z platynowymi zasilaczami. Oferują aż 10 lat gwarancji
Bez różnicy czy składasz nowy zestaw komputerowy dla gracza, czy też mocarną stację roboczą. Inwestycja w porządny zasilacz to podstawa.
Znany tajwański producent peryferiów oraz podzespołów komputerowych rozszerzył właśnie swoją ofertę. Firma Thermaltake zaprezentowała zasilacze Toughpower PT Platinum, które przygotowane zostały z myślą o najnowszych procesorach i kartach graficznych od AMD, Intela oraz NVIDII.
Oczywiście nie zabrakło przewodu z wtyczką 12V-2x6
Są to jednostki w pełni modularne, zgodne ze standardem ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Oparto je na mocnej, pojedynczej linii +12 V, przetwornikach DC-DC, aktywnym systemie PFC oraz wyłącznie japońskich kondensatorach 105°C. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.
Oczywiście nie zabrakło tuta szeregu popularnych zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, OPP, SCP czy OTP. Wnętrze chłodzone jest zaś przez cichy, 135-milimetrowy wentylator z wytrzymałym, podwójnym łożyskiem kulkowym.
Seria Thermaltake Toughpower PT Platinum trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Do wyboru będą trzy modele o mocy 850, 1000 i 1200 W, wycenione kolejno na około 549, 679 i 759 złotych. Wszystkie z nich objęte długą, bo aż 10-letnią gwarancją producenta.