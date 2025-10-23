Chiny mają ambitny plan. Pełna niezależność od Zachodu w 5 lat

Komunistyczna Partia Chin przygotowuje obecnie 15. plan pięcioletni, który ma obowiązywać w latach 2026-2030. Jak poinformowała państwowa telewizja CCTV, dokument ma na celu zwiększenie samowystarczalności oraz wzmocnienie kraju w dziedzinie nauki i technologii.

Jak na razie to tylko plany, decyzja zapadnie w przyszłym roku

Według agencji Bloomberg, plan koncentruje się na tzw. "wysokiej jakości rozwoju" oraz tworzeniu "nowych sił produktywnych" poprzez inwestycje w półprzewodniki i sztuczną inteligencję. To odpowiedź Pekinu na zagrożenia zewnętrzne wynikające z ograniczeń eksportowych i problemów demograficznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem.

Chińska gospodarka, oparta na eksporcie, pozwoliła krajowi osiągnąć dynamiczny wzrost w latach 2000. i 2010., ale jednocześnie ujawniła jego podatność na zmiany geopolityczne i wahania rynków zagranicznych.

W obliczu rozszerzającego się konfliktu handlowego, do którego włączają się sojusznicy USA, chińskie władze chcą utrzymać znaczenie produkcji przemysłowej w gospodarce, jednocześnie "przyspieszając budowę potęgi w dziedzinach produkcji, jakości, lotnictwa, transportu i internetu".

Dla sektora technologicznego oznacza to dalsze wsparcie ze strony Pekinu oraz działania mające zwiększyć popyt wewnętrzny. Dowodem na to jest zablokowanie akceleratorów AI od NVIDII i postawienie na słabsze, ale rodzime układy od firm jak Huawei czy Cambricon. Rozwijane są również własne LLM, m.in. DeepSeek, będące alternatywą dla ChatGPT czy Grok.