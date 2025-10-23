Gracze Minecraft i Roblox w sidłach szatana

Uwaga na satanistów z grupy 764

764 to zdecentralizowana międzynarodowa sieć internetowa zajmująca się seksualnym wymuszeniem i gloryfikacją przemocy, klasyfikowana przez FBI jako zagrożenie terrorystyczne pierwszego stopnia. Organizacja powstała w 2021 roku i została założona przez wówczas 15-letniego Bradleya Cadenheda z Teksasu, który nazwał grupę od kodu pocztowego swojego miasta rodzinnego.

Członkowie sieci celowo wyszukują podatne na manipulację dzieci na popularnych platformach gamingowych, takich jak Minecraft czy Roblox, a następnie przenoszą komunikację do aplikacji takich jak Discord i Telegram. Przestępcy wykorzystują szantaż emocjonalny i groźby, zmuszając ofiary do tworzenia coraz bardziej ekstremalnych treści – od materiałów o charakterze seksualnym, przez samookaleczenia, aż po próby samobójcze.

Jak działa mechanizm manipulacji

Przedstawiciele FBI ostrzegają, że metody działania grupy są wyjątkowo wyrafinowane. Przestępcy rozpoczynają od zdobycia zaufania młodych ofiar, zasypując je uwagą i udając przyjazne osoby. Następnie wywołują "znieczulicę" ofiary poprzez ekspozycję na brutalne treści, by w końcu zacząć wymuszać tworzenie coraz bardziej drastycznych materiałów.

Gdy ofiara odmawia współpracy, członkowie grupy grożą udostępnieniem wcześniej uzyskanych materiałów rodzinie i znajomym dziecka. W najtragiczniejszych przypadkach ofiary są zmuszane do wyrzynania sobie w skórze pseudonimów swoich oprawców, krzywdzenia zwierząt domowych, a nawet prób samobójczych – wszystko transmitowane na żywo przed online'ową publicznością.

Matka 14-latki z Wielkiej Brytanii z trudem ratowała córkę z rąk grupy 764. Po odcięciu jej od internetu nie była w stanie spać ani jeść, chociaż była zmuszana przez grupę 764 do różnych nielegalnych czynności, na swój sposób czuła też w sparcie ze strony oprawców.

Przywódcom grozi dożywocie

FBI prowadzi obecnie ponad 250 śledztw związanych z działalnością sieci 764, przy czym każde z 55 biur terowych agencji w USA zajmuje się przynajmniej jedną sprawą. Funkcjonariusze ostrzegają, że ofiary mogą być nawet dziewięcioletnie, a liczba pokrzywdzonych na całym świecie może sięgać tysięcy.