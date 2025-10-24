PKO BP z serią przerw technicznych. Zacznie się w niedzielę

Przy okazji zmiany czasu na zimowy przerwę robią sobie wszyscy

PKO Bank Polski nie jest jedynym bankiem, który z tytułu zmiany czasu z letniego na zimowy musi rekonfigurować swoje systemy. W takim np. mBanku klienci liczyć muszą się z utrudnieniami przez aż 8,5 godziny do 9 rano 26 października. Z kolei w PKO Banku Polskim utrudnienia potrwają 5,5 godziny, o czym szerzej można przeczytać w tej wiadomości. To jednak nie jest koniec problemów w przypadku tego ostatniego.

PKO Bank Polski ogłasza kolejne prace technicze

Prace techniczne odbędą się 28 października (wtorek) w godzinach 00:00–03:00. Bank wybrał godziny nocne, aby zminimalizować niedogodności dla klientów. Trzy godziny przerwy powinny wystarczyć na przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemów.

W trakcie prac konserwacyjnych mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do kluczowych kanałów bankowości elektronicznej. Dotyczy to przede wszystkim aplikacji mobilnej IKO, która jest najpopularniejszym narzędziem do zarządzania finansami osobistymi, oraz aplikacji iPKO biznes dla przedsiębiorców. Problemy mogą również objąć aplikację PKO Junior dla najmłodszych użytkowników, a także serwisy internetowe iPKO, iPKO biznes i Inteligo.

Bank podkreśla, że zakłócenia będą miały charakter przejściowy – nie oznacza to całkowitego wyłączenia aplikacji, ale mogą pojawić się trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów czy sprawdzaniem salda.