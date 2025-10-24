Nowa karta AMD lada moment trafi na rynek. Znamy specyfikację i cenę

AMD poinformowało, że nowa karta graficzna Radeon AI PRO R9700 trafi do sprzedaży już w najbliższy poniedziałek, 27 października. Jak sama nazwa wskazuje nie będzie to jednak model skierowany do graczy, a rozwiązanie dla stacji roboczych skupiających się na pracy ze sztuczną inteligencją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowana cena w Polsce powinna wynosić ok. 5829 zł

AMD Radeon AI PRO R9700 korzysta z architektury RDNA 4. Mamy tutaj do czynienia z rdzeniem Navi 48 wyposażonym w 64 jednostki obliczeniowe, co daje nam 4096 procesorów strumieniujących. Całość dopełnia 32 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 256-bitowej szynie danych.

Maksymalny pobór mocy ustalono na 300 W, a zasilanie odbywa się poprzez dwa tradycyjne złącza 8-pin. Karta korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x16, a jej panel I/O wyposażono w cztery DisplayPort 2.1b.

Deklarowana wydajność dla obliczeń FP16 sięga 191 TFLOPs, zaś w przypadku INT8 mowa o 383 TOPs. Czerwoni chwalą się od x3,61 do x4,96 lepszą wydajnością niż NVIDIA GeForce RTX 5080, zależnie o jakim LLM mowa. Najlepiej wypadają prompty 3000+ tokenów w Qwen 3 32b Q6.