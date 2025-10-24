mBank ze zmianami odnośnie przelewów. Obejmą sporą grupę klientów

Zmiany na limity przelewów dla firm w mBanku

Dla niektórych firm to doskonała wiadomość. I choć wiadomo, że zawsze można ustawić własne limity, np. w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej, to zawsze to wygodniej jak od razu mamy ustawione te optymalne, i to przez sam bank.

Warto zapamiętać datę 14 stycznia 2026

Bank zapowiada, że zmiany odnośnie limitów na przelewy dla firm zostaną wprowadzone od 14 stycznia 2026 roku.

Już teraz warto zapamiętać, że zwiększy się wówczas limit maksymalny na przelewy w urządzeniach mobilnych. Od tego dnia będzie wynosił do 50 000 zł dziennie (dotychczas było to 20 000 zł). Bank zmniejszy także limit domyślny na przelewy w serwisie transakcyjnym do 30 000 zł (do tej pory limit ten wynosił 50 000 zł).

Nie ma co obawiać się chaosu i bałaganu. Wszystkie zmiany zostały zapowiedziane i z pewnością nikogo nie zaskoczą.

Ustawimy limit domyślny, tylko jeśli ten limit nie został wcześniej przez ciebie zmieniony. zapewnia mBank w mailu rozesłanym do klientów.

A co w kwestii BLIKA?

mBank tłumaczy także, że zostanie zwiększony limit na pojedynczy przelew na numer telefonu BLIK do 2000 zł (dotyczas było to 1000 zł). Nie ulegną zmiany limitów dla przelewów realizowanych w ramach prośby o przelew.