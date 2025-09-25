Tak wygląda Snapdragon X2 Elite Extreme. Widać inspirację Apple

Chwilę temu Qualcomm pochwalił się nową serią procesorów - Snapdragon X2 Elite - w skład które wchodzą trzy modele na bazie architektury ARM. Najwyżej pozycjonowany z nich, czyli wersja Extreme, różni się nie tylko specyfikacją, ale również budową. Zastosowanie tzw. System-in-Package pozwoliło na zaoferowanie wyjątkowo wysokiej przepustowości.

Oznaczenia wskazują na użycie kości od Samsunga

SiP integruje w jednym module różne komponenty - m.in. RAM, pamięć masową czy dodatkowe układy - co oszczędza przestrzeń wewnątrz laptopów, a jednocześnie poprawia efektywność energetyczną. A dzięki bliskości chipsetu komunikacja jest szybsza, co bezpośrednio przekłada się na wyższy transfer danych i lepszą wydajność.

Rozmieszczenie elementów w Snapdragonie X2 Elite Extreme przypomina podejście Apple z architekturą zunifikowanej pamięci, gdzie CPU i GPU korzystają z jednego banku RAM. Choć między rozwiązaniami obu firm istnieją zasadnicze różnice, sama idea bliskiej integracji jest podobna.

To wyjaśnia też jak Qualcommowi udało się osiągnąć przepustowość 228 GB/s i startuje od konfiguracji z co najmniej 48 GB pamięci. Dla porównania, pozostałe warianty Snapdragon X2 Elite korzystają z pamięci umieszczonej poza głównym pakietem, oferując "tylko" 152 GB/s.