Twoja szkoła może zgarnąć 70 000 zł. Wystarczy, że grasz w gry

Macie w sobie e-sportowe zacięcie? Jeśli tak, to tej okazji nie możecie przegapić. Ruszyły zapisy do Predator Games, czyli wyjątkowego turnieju gamingowego, w którym możecie wziąć udział razem z ekipą ze swojej szkoły.

Dlaczego warto się zainteresować tematem? W dużym skrócie: bo takie okazje nie zdarzają się często. Mówimy tu o największym turnieju e-sportowym dla szkół w Europie, który może stać się przepustką do wielkiej kariery w świecie zawodowego gamingu. Ale to tylko jeden z argumentów. Jeśli szukacie bardziej przyziemnego powodu, to są nim nagrody. Zwycięzcy zawodów mają szansę naprawdę konkretnie się obłowić, ponieważ całkowita wartość puli produktów do wygrania przekracza 800 000 zł.

Predator Games – wyjątkowy turniej z wyjątkową misją

No i warto wspomnieć, że całej imprezie przyświeca szczytna inicjatywa. Nie chodzi tylko i wyłącznie o nagrody, a o naukę zdrowej rywalizacji i rozwój umiejętności związanych ze współpracą zespołową czy komunikacją. To kapitał, który przyda się każdemu, niezależnie od tego, jaką drogę życiową wybierze. Nie wiem jak Was, ale nas to przekonuje – i nie jesteśmy w tym odosobnieni, bo całą imprezę swoim honorowym patronatem objęli Minister Edukacji oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Rywalizacja w ramach Predator Games odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dla każdej z nich przewidziano osobny zestaw gier obejmujący szeroki przekrój gatunków. Dla młodszej grupy są to Fortnite, Rocket League i szachy, natomiast starsi uczestnicy zagrają w CS2, League of Legends, Teamfight Tactics, Fortnite i szachy.

Mówiąc krótko, każdy znajdzie tutaj jakiś tytuł dla siebie. Po Waszej stronie pozostaje jedynie zgłosić się do zawodów. Możecie to zrobić za pośrednictwem oficjalnej strony Predator Games, gdzie znajdziecie formularz rejestracji oraz wszystkie szczegóły na temat regulaminu oraz przebiegu imprezy. Czas na zgłoszenia macie do 17 października 2025 roku.

Sam proces rejestracji jest prosty, natomiast trzeba pamiętać, że potrzebujecie zgody rodzica oraz placówki, którą będziecie reprezentować. Formularz wymaga potwierdzenia przez nauczyciela, który będzie pełnił rolę Waszego opiekuna, także polecam jak najszybciej porozmawiać z nim na ten temat.

Media Expert wspiera rywalizację

Sponsorem tytularnym imprezy jest Media Expert. Dzięki temu popularna sieć sklepów ma swój wkład w rozwój kompetencji cyfrowych wśród młodzieży, dostarczając sprzętu gamingowego oraz wyjątkowych nagród dla uczestników zawodów.

A skoro o tym mowa, to serio jest o co powalczyć. Na zdobywców pierwszego miejsca w poszczególnych grach czeka zestaw nagród składający się z laptopa Predator Helios Neo 16S AI i smartwatcha AM:PM PS228-U816-K1. Taki pakiet dostanie każdy członek zwycięskiej drużyny.

I dodam tylko, że mówimy tu o naprawdę potężnej maszynie. Komputer mobilny, który czeka na zwycięzców turnieju to konfiguracja na wypasie z procesorem Intel Core Ultra 9-275HX, układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti oraz aż 64 GB pamięci DDR5. Do tego mamy tu wyświetlacz OLED o przekątnej 16”, rozdzielczości 2560 x 1600 i odświeżaniu 240 Hz. Taka maszyna odpali wszystkie najnowsze gry AAA, które na dodatek będą się prezentowały absolutnie obłędnie. No i dla formalności dodam, że sprawdzi się także jako laptop do nauki.

Oprócz tego nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji szkół oraz przewidziano osobne nagrody dla MVP zmagań w każdej z gier. W pierwszym przypadku do zgarnięcia są bony o wartości nawet 70 000 zł na zakupy w Media Expert. Z kolei na najlepszych graczy czekają monitory Predator X34.

No i tutaj znowu mówimy o sprzęcie z górnej półki. Konkretnie o monitorze gamingowym z matrycą VA o przekątnej aż 34” i rozdzielczości 3440 x 1440. Za sprawą proporcji 21:9 wszystkie gry będą na nim wyglądały obłędnie, szczególnie że mamy tu do czynienia z zaawansowanym podświetleniem MiniLED. To ostatnie oznacza perfekcyjną czerń oraz dużo lepszy kontrast niż w tradycyjnych monitorach. Dodatkowo Predator X34 może się pochwalić świetnym trybem HDR z aż 2304 niezależnymi strefami podświetlenia oraz jasnością maksymalną sięgającą nawet 1000 nitów. Z kolei pod kątem zmagań e-sportowych sporym atutem jest obsługa odświeżania 180 Hz i błyskawiczny czas reakcji rzędu 1 ms. Brzmi całkiem kusząco, prawda?

Okazja, której nie warto przegapić

Także jeśli chcecie sprawdzić swoje siły w wyjątkowym turnieju, a przy okazji zawalczyć o rewelacyjne nagrody, to Predator Games czeka. Wiecie, gdzie się zgłaszać 😉

Z kolei całą resztę zachęcam, by zajrzeć do Media Expert, gdzie z okazji startu Predator Games czeka na Was masa świetnych okazji na sprzęt gamingowy marki Predator. Znajdziecie tam m.in. laptopa Predator Helios Neo 16S AI i monitor Predator X34, które czekają na zwycięzców turnieju, a także wiele innych fenomenalnych maszyn. Któraś z nich na pewno przypadnie Wam do gustu.