Nie czekaj na Black Friday – Media Expert już odpalił promocje

Zakupowe szaleństwo w listopadzie kojarzy się tylko z jednym: BLACK FRIDAY! JEEEJ! Problem w tym, że na to musimy jeszcze trochę poczekać. Ale to nie oznacza, że w międzyczasie nie możemy skorzystać z rewelacyjnych promocji. Wręcz przeciwnie – w Media Expert już teraz czekają na Was wyjątkowe oferty w ramach Black Weeks.

Przeceniono produkty z praktycznie wszystkich możliwych kategorii: od smartfonów, przez telewizory, aż po AGD i akcesoria dla zwierząt. Ba, jak dobrze poszukacie, to znajdziecie nawet promocje na klocki LEGO i kapsułki do zmywarek! W skrócie jest tego dużo. Żeby jednak nieco Wam życie ułatwić, postanowiliśmy wybrać kilka najciekawszych naszym zdaniem okazji.

Smartwatch Garmin Instinct 2

Szukacie nowego smartwatcha? Ale wiecie – takiego smartwatcha do zadań specjalnych, któremu nie jest straszna żadna sytuacja ani żadne wyzwanie? No to Garmin Instinct 2 sprawdzi się idealnie.

Zresztą określenie „smartwatch dla wymagających” powinno Wam powiedzieć o tym sprzęcie absolutnie wszystko, co musicie wiedzieć. Na pokładzie nie znajdziecie żadnych rozpraszaczy, a jedynie funkcje potrzebne do monitorowania kondycji oraz aktywności. I to w żadnym razie nie jest wada, bo wszystkie te funkcje zrealizowano na absolutnie najwyższym poziomie. Na pokładzie czekają na Was profile aktywności dostosowane m.in. do treningu siłowego, pływania i jazdy na rowerze, zgodność z ekosystemem Connect IQ oraz obsługa łączności ANT+.

Szczególnie to ostatnie powinno być atutem dla każdego, kto poważnie myśli o uprawianiu sportu, ponieważ gwarantuje z gigantyczną pulą profesjonalnych akcesoriów. To oznacza jeszcze więcej możliwości monitorowania naszych postępów i to na poziomie, o jakim większość smartwatchy na rynku może najwyżej pomarzyć.

Air fryer Tefal EY942AE0 Dual Easy Fry XXL

Ale nie samym bieganiem człowiek żyje. Jeśli oprócz tego chcielibyście coś smacznego zjeść, to warto w swojej kuchni mieć frytkownicę beztłuszczową. Tym bardziej, że w promocji możecie mieć bardzo fajny sprzęt tego typu – Tefal EY942AE0.

Co takiego ma do zaoferowania? Chociażby dwie komory o łącznej pojemności aż 11 l. To pozwala jednocześnie piec dwa dania na zupełnie różnych ustawieniach i wystarczy, by za jednym zamachem przygotować obiad nawet dla dziesięciu osób. Oczywiście obiad smaczny i zdrowy, bo przygotowany bez tłuszczu. Obsługa urządzenia odbywa się z poziomu czytelnego wyświetlacza, a wszystkie elementy bez obaw można myć w zmywarce.

Nawilżacz powietrza Philips HU5710/00

Jak tam kaloryfery w Waszych mieszkaniach? Grzeją już? Jeśli tak, to nie ma sensu zwlekać, tylko warto zainwestować w przyzwoity nawilżacz powietrza. Wasze nosy Wam podziękują. Zresztą nie tylko one – tak samo skóra, rośliny, książki i wszystkie inne rzeczy, które trzymacie w mieszkaniu, a które nie przepadają za suchym powietrzem. Jeśli natomiast nie lubicie półśrodków i zależy Wam na porządnym sprzęcie, to Philips HU5710/00 powinien być dla Was dobrym wyborem.

Mamy tu do czynienia z wysokiej klasy nawilżaczem ewaporacyjnym. Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą (w trybie nocnym „hałas” to raptem 12 dB) technologią NanoCloud, która pozwala uniknąć mokrych plam i osadu na meblach. Pojemnik o pojemności 4,5 l wystarczy nawet na 37 godzin nieprzerwanej pracy, a wysoka wydajność urządzenia pozwala kontrolować wilgotność powietrza nawet w dużych pomieszczeniach o powierzchni do 56 m2.

Dodatkowo urządzenie wyposażono w specjalny pojemnik na olejki zapachowe, dzięki któremu możemy zafundować sobie aromaterapię bez wychodzenia z domu. No i ma wbudowane oświetlenie, dzięki któremu może służyć również jako lampka nocna. Praktyczny gadżet – zwłaszcza zimą.

Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HD40E-L Plasmacluster

Odpowiednie nawilżenie to jednak tylko pierwszy krok do doskonałej jakości powietrza we własnym domu. Równie istotnym, a może nawet ważniejszym elementem tej układanki jest skuteczny oczyszczacz. Na szczęście tego typu sprzęt również znajdziecie w Media Expert. Ot, chociażby Sharp UA-HD40E-L Plasmacluster.

W dzisiejszych czasach nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego warto mieć w domu oczyszczacz powietrza, prawda? Sharp UA-HD40E-L Plasmacluster pozwala pozbyć się latających po domu pyłów, bakterii czy kurzu, dzięki czemu nawet alergicy będą mogli oddychać bez obaw i bez nieprzyjemnych konsekwencji. Ten konkretny model według producenta powinien bez trudu poradzić sobie z usunięciem zanieczyszczeń z powierzchni 26 m2, więc świetnie sprawdzi się np. w salonie.

Ale samo oczyszczanie powietrza to nie koniec jego możliwości. Dodatkowo urządzenie wyposażono w jonizator, który pomaga jeszcze skuteczniej eliminować bakterie i zarodniki grzybów. Co więcej, pozbywa się brzydkich zapachów, a wbudowany nawilżacz zadba o odpowiednią wilgotność powietrza. Pełny serwis w jednym, całkiem zgrabnym urządzeniu.

Rower górski MTB Indiana X-Pulser 1.9 M17 29”

Nie mam zamiaru nikomu wmawiać, że każda pogoda nadaje się na rower, bo jeżdżenie w zimnie i deszczu to żadna frajda. To jednak nie oznacza, że w listopadzie nie można kupić nowego sprzętu. Wręcz przeciwnie! To właśnie teraz można upolować naprawdę ciekawe promocje, np. takie jak ta na rower MTB Indiana X-Pulser 1.9 M17 29”.

Aluminiowa rama, przerzutki marki Shimano z 21 przełożeniami, hamulce tarczowe (przód i tył), porządny amortyzator przedni, duże koła 29” – znajdziemy tu w zasadzie wszystko, co przydatne w rowerze do jazdy w terenie. Przypuszczam jednak, że doskonale sprawdzi się nie tylko na bezdrożach, ale także w miejskiej dżungli, np. podczas codziennych dojazdów do szkoły czy do pracy. Tak czy inaczej, warto pomyśleć o takim zakupie już teraz, zamiast odkładać go do wiosny.

To tylko niewielka część promocji, które czekają na Was z okazji Black Weeks w Media Expert. Tak jak wspomniałem, przecenionych jest masa produktów z praktycznie wszystkich kategorii, więc warto zajrzeć na stronę sklepu i rozejrzeć się wśród ofert samemu. Kto wie – może uda Wam się odkopać jakiś skarb, który my przeoczyliśmy? W takiej sytuacji koniecznie podzielcie się nim w komentarzu!