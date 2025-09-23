Auta z Ukrainy wymagają kontroli. Nowe prawo zakończy patologię
Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje drastyczne zmiany, które zakończą wieloletnią lukę prawną na polskich drogach. To koniec z jazdą bez polskich badań technicznych dla tysięcy samochodów, głównie z Ukrainy.
Auta spoza UE muszą przejść polskie przeglądy
Projekt ustawy UC95 wprowadza obowiązkową rejestrację pojazdów spoza Unii Europejskiej, które pozostają w Polsce dłużej niż rok od przekroczenia granicy. Od wybuchu wojny w lutym 2022 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 140 tysięcy samochodów na zagranicznych tablicach.
Choć część pojechała dalej na Zachód, tysiące wciąż codziennie porusza się po polskich drogach bez jakiejkolwiek kontroli stanu technicznego. Policja może reagować jedynie w skrajnych sytuacjach, gdy pojazd stwarza ewidentne zagrożenie.
Dzięki projektowi UC95 na drogach będzie wreszcie bezpieczniej
Projekt UC95 wprowadza jasne zasady: rejestracja jest obowiązkowa po roku przebywania pojazdu w Polsce, kierowcy mają 30 dni na załatwienie formalności po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania (powyżej 185 dni w roku), a wszystkie auta będą automatycznie objęte polskimi przepisami — w tym corocznym badaniem technicznym.
Zmiany dotkną przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy stanowią największą grupę cudzoziemców w Polsce. Na początku 2025 roku z ochrony czasowej korzystało prawie milion Ukraińców. Konsultacje publiczne projektu ustawy ruszyły 18 września, ministerstwo nie podało jeszcze ostatecznej daty wejścia przepisów w życie.
W wielu krajach UE auta z państw trzecich muszą przejść lokalny przegląd już po 6 miesiącach pobytu. Komisja Europejska planuje także wprowadzenie wzajemnego uznawania badań technicznych między krajami członkowskimi do 2026 roku.