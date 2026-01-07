Motoryzacja

Tesla może mieć nie lada problem. Chodzi o nazwę jej słynnego pojazdu

Jedno niedopatrzenie może doprowadzić do wcale niemałych kłopotów. Tesla stanęła przed poważnym problemem utraty nazwy "Cybercab" dla swojego słynnego autonomicznego pojazdu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tesla może mieć nie lada problem. Chodzi o nazwę jej słynnego pojazdu

Tesla napotyka trudności

Powód? Opóźnienie w rejestracji znaku towarowego i działania pewnej francuskiej firmy, która pierwsza złożyła wniosek w tej sprawie. Amerykańska firma Tesla może zatem utracić prawo do nazwy "Cybercab" - swojego autonomicznego pojazdu do przewozu pasażerów bez kierowcy.  W rejestracji znaku ubiegło, firmę Muska, Unibev - francuskie przedsiębiorstwo, produkujące napoje. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak podaje serwis gizmodo.com, dzieje się tak dlatego, że Tesla popełniła błąd, tworząc bałagan, któremu można byłoby zapobiec. Nawet sam Elon Musk używał zamiennie terminów "Cybercab" i "Robotaxi", podczas wydarzenia Tesli w 2024 roku. Firma nie posiadała wtedy żadnych znaków towarowych. Urząd Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) Stanów Zjednoczonych odrzucił cały plan zarejestrowania znaku towarowego "Robotaxi" uznając go za zbyt ogólny. Tesla zatem ogłosiła nazwę "Cybercab" 10 października 2024 roku, ale oficjalny wniosek o rejestrację złożyła w listopadzie, trzy tygodnie później. W tym samym czasie, 28 października francuska firma Unibev złożyła wniosek o znak towarowy "Cybercab". Co ciekawe, firma ta już wcześniej zgłaszała znaki powiązane z Teslą, m.in. "Teslaquilla", co może świadczyć o celowym działaniu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka samochodowa BASEUS C00035507121-03 90W Czarny
Ładowarka samochodowa BASEUS C00035507121-03 90W Czarny
-30 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Ładowarka samochodowa BASEUS C00035507121-01 60W Czarny
Ładowarka samochodowa BASEUS C00035507121-01 60W Czarny
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Ładowarka samochodowa HAMA 001736010000 microUSB
Ładowarka samochodowa HAMA 001736010000 microUSB
0 zł
36.21 zł - najniższa cena
Kup teraz 36.21 zł
Advertisement

USPTO na razie zawiesiło rejestrację, podając jako powód "prawdopodobieństwo pomyłki" oraz wcześniejsze zgłoszenie Unibev. Trudno jednak uwierzyć, że Tesla nie znajdzie sposobu, by zadowolić francuską firmę i zabezpieczyć sobie ten znak towarowy. 

Image
telepolis
Tesla Cybercab robotaxi Elon Musk Tesla
Zródła zdjęć: Josiah True / Shutterstock
Źródła tekstu: gizmodo.com