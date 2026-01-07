Tesla może mieć nie lada problem. Chodzi o nazwę jej słynnego pojazdu

Tesla napotyka trudności

Powód? Opóźnienie w rejestracji znaku towarowego i działania pewnej francuskiej firmy, która pierwsza złożyła wniosek w tej sprawie. Amerykańska firma Tesla może zatem utracić prawo do nazwy "Cybercab" - swojego autonomicznego pojazdu do przewozu pasażerów bez kierowcy . W rejestracji znaku ubiegło, firmę Muska, Unibev - francuskie przedsiębiorstwo, produkujące napoje.

Jak podaje serwis gizmodo.com, dzieje się tak dlatego, że Tesla popełniła błąd, tworząc bałagan, któremu można byłoby zapobiec. Nawet sam Elon Musk używał zamiennie terminów "Cybercab" i "Robotaxi", podczas wydarzenia Tesli w 2024 roku. Firma nie posiadała wtedy żadnych znaków towarowych. Urząd Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) Stanów Zjednoczonych odrzucił cały plan zarejestrowania znaku towarowego "Robotaxi" uznając go za zbyt ogólny. Tesla zatem ogłosiła nazwę "Cybercab" 10 października 2024 roku, ale oficjalny wniosek o rejestrację złożyła w listopadzie, trzy tygodnie później. W tym samym czasie, 28 października francuska firma Unibev złożyła wniosek o znak towarowy "Cybercab". Co ciekawe, firma ta już wcześniej zgłaszała znaki powiązane z Teslą, m.in. "Teslaquilla", co może świadczyć o celowym działaniu.