Sprzęt

Lidl przecenił praktyczny sprzęt marki Kärcher. I nie, to nie odkurzacz

Lidl w ramach produktu dnia przecenił dzisiaj wysokociśnieniową myjkę marki Kärcher. I trzeba przyznać, że warto zapoznać się z ofertą, bo z całą pewnością jest to sprzęt, który poleca aż 100% klientów.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl przecenił praktyczny sprzęt marki Kärcher. I nie, to nie odkurzacz

Lidl pomoże w porządkach wokół domu

Tylko dzisiaj, czyli 26 września 2005 (piątek) myjkę wysokociśnieniową marki Kärcher, zakupimy w sklepie internetowym Lidla o 20% taniej niż cena regularna. Oznacza to, że zakupimy ją za 479 złotych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie jest to może najtańszy sprzęt, ale marka Kärcher rządzi się swoimi prawami. A że produkuje całkiem dobre sprzęty, stąd może pochwalić się dość sporym gronem fanów. Dlatego to więcej niż pewne, że miłośnicy tej marki z pewnością będą zadowoleni z promocji. A chyba każdy zgodzi się z faktem, że jesień to idealny czas, aby zrobić w końcu porządek po lecie, umyć rowery i motocykle po to, aby w czystości przechować do następnego sezonu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Myjka ciśnieniowa terenowa KARCHER OC 3 Plus 1.680-030.0
Myjka ciśnieniowa terenowa KARCHER OC 3 Plus 1.680-030.0
-12.47 zł
572.46 zł - najniższa cena
Kup teraz 559.99 zł
Myjka ciśnieniowa KARCHER K2 Battery 1.117-200.0
Myjka ciśnieniowa KARCHER K2 Battery 1.117-200.0
-93.19 zł
743.18 zł - najniższa cena
Kup teraz 649.99 zł
Myjka ciśnieniowa KARCHER K Mini 1.600-054.0
Myjka ciśnieniowa KARCHER K Mini 1.600-054.0
-17.71 zł
417.7 zł - najniższa cena
Kup teraz 399.99 zł
Advertisement

Myjka wiele umyje

Jak zapewnia sam producent, myjka KHD 3 sprawia, że "brud odchodzi w zapomnienie". Dzieje się tak, bowiem urządzenie posiada wysokociśnieniowy wąż o długości 4 metrów.

Lidl przecenił praktyczny sprzęt marki Kärcher. I nie, to nie odkurzacz

Nadaje się doskonale do sporadycznych prac dookoła domu i gwarantuje, zadowolenie ze lśniących powierzchni - od niewielkich trawników i tarasów, przez meble ogrodowe, aż po samochody i inne sprzęty. Ciśnienie w myjce można łatwo regulować, obracając lancę spryskującą i tym samym dostosowując do danej powierzchni. 

Lidl przecenił praktyczny sprzęt marki Kärcher. I nie, to nie odkurzacz

Dzięki zamocowanym kółkom, myjkę ciśnieniową można łatwo transportować w różne miejsca. Urządzenie ma niewielkie rozmiary i jest łatwe do przechowywania. Waga to ok. 4,3 kg. 

 

 

 

Myjka ciśnieniowa Karcher
Image
telepolis
promocja w lidl Lidl-Promocja promocja lidl Lidl oferta dnia Lidl produkt dnia Lidl myjka cisnieniowa
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl