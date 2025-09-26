Lidl przecenił praktyczny sprzęt marki Kärcher. I nie, to nie odkurzacz

Lidl pomoże w porządkach wokół domu

Tylko dzisiaj, czyli 26 września 2005 (piątek) myjkę wysokociśnieniową marki Kärcher, zakupimy w sklepie internetowym Lidla o 20% taniej niż cena regularna. Oznacza to, że zakupimy ją za 479 złotych.

Nie jest to może najtańszy sprzęt, ale marka Kärcher rządzi się swoimi prawami. A że produkuje całkiem dobre sprzęty, stąd może pochwalić się dość sporym gronem fanów. Dlatego to więcej niż pewne, że miłośnicy tej marki z pewnością będą zadowoleni z promocji. A chyba każdy zgodzi się z faktem, że jesień to idealny czas, aby zrobić w końcu porządek po lecie, umyć rowery i motocykle po to, aby w czystości przechować do następnego sezonu.

Myjka wiele umyje

Jak zapewnia sam producent, myjka KHD 3 sprawia, że "brud odchodzi w zapomnienie". Dzieje się tak, bowiem urządzenie posiada wysokociśnieniowy wąż o długości 4 metrów.

Nadaje się doskonale do sporadycznych prac dookoła domu i gwarantuje, zadowolenie ze lśniących powierzchni - od niewielkich trawników i tarasów, przez meble ogrodowe, aż po samochody i inne sprzęty. Ciśnienie w myjce można łatwo regulować, obracając lancę spryskującą i tym samym dostosowując do danej powierzchni.