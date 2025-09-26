Xiaomi 17 Pro to popis kreatywności. To akcesorium nadaje tylnemu ekranowi nowy sens
Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max mają z tyłu obudowy na wyspie aparatu dodatkowy, całkiem spory ekran. Producent właśnie pochwalił się jego zastosowaniem.
Kiedy tylko wyciekł wygląd Xiaomi 17 Pro, to zacząłem bawić się w spekulacje, że ekran ten jest przeznaczony do wyświetlania powiadomień, lub robienia selfie. Rzeczywistość mnie jednak przeżuła i wypluła, okazuje się bowiem, że celem tego ekranu jest przekształcenie potężnego, flagowego smartfona w konsolę do gier.
Xiaomi 17 Pro jako retrokonsola
No dobrze, trochę przesadzam: powiadomienia i zdjęcia zapewne też będą jedną z opcji. To jednak domysły, a konsola retro została oficjalnie potwierdzona. Wszystko dzięki prezentacji oficjalnego etui na smartfon. To ma przyciski ABXY, okrągłego d-pada, oraz przyciski start, select i power. A wszystko to za 299 juanów, czyli około 153 PLN.
Samo etui łączy się ze smartfonem za pomocą Bluetooth, oraz ma wbudowaną baterię 200 mAh. Wady? Jest jedna: urządzenie w nim nie obsługuje ładowania Qi. Z drugiej strony pozwala grać w gry bez wykorzystywania głównego ekranu, co na pewno przysłuży się baterii smartfona. A fizyczne przyciski zawsze będą wygodniejsze, niż dotykowy ekran. Ciekawi mnie tylko, czy obsłuży ono emulatory konsol retro. Jeśli tak, to Xiaomi 17 Pro może stać się najlepszym gamingowym smartfonem dla wielu osób.