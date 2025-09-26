Xiaomi 17 Pro to popis kreatywności. To akcesorium nadaje tylnemu ekranowi nowy sens

Kiedy tylko wyciekł wygląd Xiaomi 17 Pro, to zacząłem bawić się w spekulacje, że ekran ten jest przeznaczony do wyświetlania powiadomień, lub robienia selfie. Rzeczywistość mnie jednak przeżuła i wypluła, okazuje się bowiem, że celem tego ekranu jest przekształcenie potężnego, flagowego smartfona w konsolę do gier.

Dalsza część tekstu pod wideo

Xiaomi 17 Pro jako retrokonsola

No dobrze, trochę przesadzam: powiadomienia i zdjęcia zapewne też będą jedną z opcji. To jednak domysły, a konsola retro została oficjalnie potwierdzona. Wszystko dzięki prezentacji oficjalnego etui na smartfon. To ma przyciski ABXY, okrągłego d-pada, oraz przyciski start, select i power. A wszystko to za 299 juanów, czyli około 153 PLN.