W Action za 300 zł, ale czy lepszy od tego z AliExpress?

Beldray to akumulatorowy odkurzacz pionowy, który możecie kupić w Action za jedyne 299,95 zł. Nic więc dziwnego, że od razu przywołuje on skojarzenie z hitem Aliexpress, jakim jest Laresar V7. Pozostaje jednak pytanie: lepiej pójść do sklepu i kupić osobiście tego tańszego, czy zamówić w sieci o kilka dych droższego?

Beldray

Zacznijmy od odkurzacza z Action. Tu niestety nie mamy setek opinii i dziesiątek recenzji, a i producent nie chwali się zbytnio specyfikacją. Jednak niektóre jego z zalet widać na pierwszy rzut oka. Jak to, że ma łamaną rurę, która pozwala na czyszczenie przestrzeni pod kanapą, czy łóżkiem. W przypadku Laresar V7 nawet jeśli go całkowicie położymy na podłodze, to silnik i zbiornik na kurz sprawiają, że nie jesteśmy nim w stanie wjechać pod mebel zbyt głęboko, ponieważ rura zawsze będzie odstawała pod pewnym kątem od podłogi. Budowa Beldray to olbrzymi plus.

Kolejnym jest widoczna na obrazku dodatkowa, mniejsza turboszczotka. Ta idealnie przyda się do czyszczenia mebli. Na jednym ze zdjęć dostępnych w sieci możemy natomiast zobaczyć zielone podświetlenie. To o wiele lepiej pomaga w lokalizacji kurzu, niż zwykłe, białe światło.

Laresar V7

Pozytywne recenzje, w tym ta Damiana, to główna siła Laresar V7. Kupując ten odkurzacz, dobrze wiesz, czego się spodziewać: porządnego i taniego sprzętu. Może i ma uboższy zestaw i rura mu się nie składa jak u konkurenta, ale to, że dobrze posprzątasz nim dom lub mieszkanie jest więcej, niż pewne. A kupić go możesz za niecałe 365 zł z przesyłką z Niemiec.

Który wybrać?