Kupił kartę graficzną. Nie spodziewał się tego, co do niego trafi

Kolejna osoba padła ofiarą oszustów, specjalizujących się w handlu kartami graficznymi. Tym razem głównym bohaterem historii jest GeForce RTX 5090, zamówiony bezpośrednio od Amazona we Francji. Użytkownik Reddita o pseudonimie Nice-Screen-4193 podzielił się historią, jak zamówił swój egzemplarz GPU. Niestety, otrzymał nie to, czego się spodziewał.

Oszustwo na karcie graficznej

Użytkownik, chcąc uniknąć oszustw, zamówił kartę bezpośrednio od Amazona w lipcu 2024 roku. Okazało się, że nawet to nie uchroniło go przed wpadką. Po ponad roku oczekiwania, paczka dotarła. Pudełko było idealnie zapieczętowane, bez żadnych śladów ingerencji. Mimo to, po dokładniejszych oględzinach, okazało się, że śruby wokół rdzenia GPU były zniszczone. Były też inne ślady wskazujące na to, że karta była używana, a nawet rozkręcana.

Podłączona do komputera karta nie zadziałała. Nie uruchomił się nawet wentylator. Dalsze oględziny z latarką ujawniły, że w środku brakuje rdzenia GPU i modułów pamięci GDDR7. Historia użytkownika Reddita pokazuje, że nawet oficjalne oferty Amazon nie są wolne od oszustów. Jednak sklep zapewne nie jest niczemu winny. Najprawdopodobniej sprzęt został podmieniony w trakcie transportu, zanim dotarł do magazynów. To sprawia, że gigant e-commerce nie ma jak sprawdzić, czy dostarczony towar jest oryginalny, zwłaszcza jeśli pudełka wyglądają na nienaruszone.

Wzmożony popyt na flagowe karty graficzne NVIDII, napędzany przez boom na sztuczną inteligencję, sprawia, że są one celem dla złodziei i oszustów. Niestety, cały czas przybywa oszustów, którzy próbują to wykorzystać. Słyszeliśmy już o różnych przypadkach — od pudełek z RTX 4090, w których znajdowały się RTX 3090, po opakowania z RTX 5090 wypełnione makaronem i ryżem.