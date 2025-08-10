Battlefield 6 już bije rekordy, a to dopiero beta

Battlefield 6 zbiera bardzo dobre opinie wśród graczy. Niemal wszyscy chwalą rozgrywkę, jaką oferuje wersja beta gry, która jest dopiero zapowiedzią pełnej wersji. Zachwyt widać też w wynikach, bo gra bije rekordy popularności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Battlefield 6 bije rekordy

W ostatnich dniach Battlefield 6 zanotował w tzw. peaku aż 521,079 jednocześnie grających osób. To najwięcej w historii serii. Gra Electronic Arts przebiła też swojego największego konkurenta, czyli serię Call of Duty. Żaden CoD nigdy nie osiągnął aż tak dużej liczby graczy w tym samym czasie.

Oczywiście można wysnuć, zapewne słuszny argument, że to darmowa beta, więc gracze dużo chętniej sprawdzają, jak prezentuje się gra. Trudno się z tym nie zgodzić. Trudno też oczekiwać na podobne wyniki już po premierze pełnej, płatnej wersji gry. Nie zmienia to faktu, że zainteresowanie jest ogromne, a beta powinna przełożyć się na lepszą sprzedaż.

Dla porównania Battlefield 2042 miał ponad 150,000 graczy w becie, a na premierę przebił barierę 100,000. Gdyby zastosować teraz podobną analogię, to BF6 mógłby liczyć na ponad 300,000 graczy. Byłby to bardzo dobry wynik.