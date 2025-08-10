Android Auto z poważnym problemem. Oto, co musisz wiedzieć

Zrywa połączenie z Carplay lub Android Auto? Oto jedno z wytłumaczeń

Portal Axios opisał niedawno zjawisko występujące w Bostonie w pewnych strefach miasta - kierowcy notorycznie gubią tam połączenie ze swoim systemem Carplay i Android Auto. Zdarza się to dokładnie w tych miejscach i za każdym razem. Nie chodziło o problem z iPhone'em, kablem czy samochodem w ogóle.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż systemy infotainment z Apple Carplay czy Android Auto nie obsługują samodzielnie nawigacji GPS lecz opierają się na połączeniu Bluetooth i WiFi ze smartfonem, a widok nawigacji opiera się na danych z telefonu i jego połączeniu z internetem i satelitami GPS.

W momencie kiedy to połączenie między Carplay/Android Auto zostanie zerwane, najczęściej nawigacja jest przerwana, a system gubi połączenie telefonu i systemu infotainment.

Eksperci zapytani przez Mike'a Deehana z Axios twierdzą, że za problem odpowiada interferencja fal radiowych na paśmie 2,4 GHz. Mogą to być zarówno linie radiowe mikrofalowe, anteny nadawcze i nielicencjonowane przekaźniki. Profesor Michele Polese z Northeastern University twierdzi, że interferencja na paśmie 2,4 GHz jest wystarczająca, aby odciąć kierowcy dostęp do GPS.