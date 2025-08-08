Santander z pilnym komunikatem. Zagrożony ten, kto ma kartę
Oszuści polują na uczciwych obywateli niemalże bez wytchnienia. Tym razem, komunikat dotyczący bezpieczeństwa klientów wydał bank Santander. Warto się z nim zapoznać.
Chcą abyście przyłożyli kartę do telefonu
Zasad, które opublikował na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, bank, powinien przestrzegać każdy, nie tylko klient tego konkretnego banku. Bank daje nam wyraźny sygnał, że właśnie trwa kampania oszustów, w której atakujący wydzwaniają do uczciwych osób i sugerują im konieczność zainstalowania aplikacji. Rzecz jasna, złośliwej. To początek oszustwa. W dalszej kolejności następuje wykradzenie danych karty bankowej. Oszuści znaleźli na to nowy sposób.
Uwaga, wiemy że oszuści dzwonią do Was i zachęcają do instalowania złośliwych aplikacji. Następnie chcą, abyście przyłożyli kartę płatniczą do telefonu, w ten sposób zdobywają jej dane.
Jeśli wykonamy polecenia oszustów, najprawdopodobniej przepadliśmy. Wpadliśmy jak śliwka w kompot. Zainstalowanie podesłanej aplikacji oraz przyłożenie karty płatniczej grozi przekazaniem danych prosto w ręce nieuczciwych osób. Oprogramowanie potrafi przejąć dane karty płatniczej po tym, jak tylko przyłożymy kartę do telefonu z modułem NFC.
Jak sobie radzić z tego typu zagrożeniem? Najlepiej nie ufać dzwoniącym. Wykazać się asertywnością, w momencie, kiedy ktoś usiłuje namówić nas do instalacji aplikacji, szczególnie bankowej. Pamiętać też, że pracownicy banku nigdy nie poproszą nas przez telefon o zainstalowanie czegokolwiek na naszym telefonie.