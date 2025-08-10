YouTube od 16. roku życia. Nie ma zmiłuj

Australia nie bawi się w gry z platformami społecznościowymi. Tamtejszy rząd postanowił chronić najmłodszych przed szkodliwymi treściami i agresywnymi algorytmami. Dlatego też media społecznościowe będą tak zakazane przed ukończeniem 16. roku życia.

YouTube od 16. roku życia

Nowe prawo wchodzi w życie w Australii już w grudniu. Media społecznościowe będą tam zakazane dla dzieci w wieku poniżej 16. roku życia. Dotyczy do Facebooka, Instagrama, TikToka, Snapchata, X (dawniej Twitter), a także YouTube'a.

Rząd chce w ten sposób chronić najmłodszych przed szkodliwymi treściami. Aż 37 proc. badanych dzieci wskazało, że w mediach społecznościowych trafiają na materiały seksistowskie, mizoginistyczne, prezentujące nienawiść, ryzykowne internetowe wyzwania, przemoc, a także niezdrowy tryb życia.

YouTube wykorzystuje te same elementy perswazyjnego działania, co inne platformy społecznościowe, takie jak nieskończone przewijanie, mechanizm autoodtwarzania i treści oparte o algorytmy. Nasze dzieci nie mają szans, dlatego zgodziłam się z zaleceniem Komisji ds. Bezpieczeństwa Elektronicznego, że YouTube nie powinien być traktowany inaczej niż inne platformy społecznościowe. - powiedziała australijska minister komunikacji Anika Wells.

Platformy społecznościowe będą miały 12 miesięcy na dostosowanie swoich usług do nowych przepisów. Te wymagają między innymi wprowadzenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku. Zakładanie kont dzieciom poniżej progu 16. roku życia nie będzie dozwolone.

