Rząd ocenzuruje Polakom Internet. Ustawa już powstaje

W minionym tygodniu obradowały sejmowe komisje ds. dzieci i młodzieży; cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Zapoznały się one z najnowszym raportem na temat obecności dzieci w Internecie. Płynące z niego wnioski nie są zbyt optymistyczne. Dlatego też rząd szykuje ustawę, która ograniczy najmłodszym dostęp do niektórych treści.

Cenzura Internetu? Tym razem słuszna

Z raportu wynika, że w Polsce mamy około 30 mln internautów, z czego 4 mln to osoby niepełnoletnie. Młodzi użytkownicy sieci poświęcają dziennie średnio aż 4,5 godziny na przeglądanie treści. To o godzinę więcej niż dorośli. Jednak nie to jest największym problemem. Niepokój budzi przede wszystkim to, do jakich treści mają dostęp.