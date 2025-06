Unia nakłada nowy przymus. Zaczyna się od lipca

Wielki szum i udręka, a to tylko rozwiązanie tymczasowe

Nowe narzędzie pozwoli użytkownikom potwierdzić swój wiek bez konieczności ujawniania danych osobowych serwisom internetowym . Jest to rozwiązanie tymczasowe, które poprzedzi wdrożenie unijnego portfela tożsamości cyfrowej planowanego na koniec 2026 roku.

Aplikacja powstaje we współpracy Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi i firmami technologicznymi, a jej kod źródłowy oraz specyfikacja są już dostępne do testów w wersji beta. Bez zainstalowania aplikacji nie dostaniemy się do wszystkich stron i aplikacji, które mają choćby minimalny limit wieku.