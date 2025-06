Nowy przymus. Z telefonem tam nie wejdziesz

Zakaz telefonów w polskich szkołach

Propozycja Polski 2050 zakłada, że zakaz używania smartfonów będzie obowiązywał w każdej szkole podstawowej w Polsce . Pod regulacje mają też wchodzić inne urządzenia, które umożliwiają komunikację na odległość. Oczywiście mają być od tego wyjątki, np. medyczne lub edukacyjne, ale muszą one być konkretnie wpisane do statutu szkoły.

Co ważne, przepisy nie przewidują całkowitego zakazy wnoszenia smartfonów do szkoły. Jednak placówki edukacyjne mają same zdecydować, w jaki sposób to zorganizować. Możliwy ma być np. depozyt urządzeń, więc i tak uczniowie nie będą mogli ich mieć przy sobie.