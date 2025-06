Rząd narzuci Polakom nowy zakaz? Chodzi o smartfony

Kilka dni temu jeden z liderów Konfederacji — Krzysztof Bosak — poinformował, że jego partia pracuje nad ustawą, która wprowadziłaby zakaz smartfonów w polskich szkołach. Co więcej, uważa on, że polski rząd powinien też wprowadzić zakaz mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży. Nad podobnym projektem trwają prace między innymi we Francji.