Nie masz 15 lat? Nie wejdziesz na TikToka, Facebooka i Instagrama

Zakaz mediów społecznościowych

Macron ostrzegł, że jeśli Unia Europejska w ciągu kilku miesięcy nie zajmie się zakazem mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży, to Francja nie będzie czekać i odpowiednie przepisy opracuje we własnym zakresie.

Nie mniejszym problemem jest we Francji łatwy dostęp do broni białej. Osoby niepełnoletnie bez problemu mogą kupić przez Internet noże. Tylko w ciągu 2 miesięcy (od 26 marca do 26 maja) w trakcie szkolnych kontroli zabrano francuskim uczniom aż 186 noży. Macron zamierza zająć się również tą sprawą.

Co z Polską?

Jeśli Francji uda się nakłonić Unię Europejską do opracowania odgórnego zakazu, to ten będzie obowiązywał również w Polsce. Być może nawet nie będzie to potrzebne, ponieważ podobną propozycję złożył niedawno jeden z liderów Konfederacji — Krzysztof Bosak. On również domaga się zakazu mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.