Już wkrótce nowy smartwatch Apple. Będzie w nim sporo nowości

Wkrótce odbędzie się premiera Apple Watch Series 11. Smartwatch ma otrzymać sporo zmian i usprawnień, zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:44
Co nowego w Apple Watch Series 11?

Wszystkie poniżej zebrane nowości pojawiały się w przeciekach i doniesieniach związanych z Apple Watch Series 11. Istnieje szansa, że nie wszystkie trafią do najnowszego smartwatcha Apple, ale jest duże prawdopodobieństwo, że wiele z nich akurat zagości w nadchodzącym zegarku.

Najnowszy smartwatch Apple w 2025 r. ma otrzymać nowy, usprawniony układ S11, który powinien zapewnić lepszą wydajność procesora, a także wydłużyć czas pracy baterii. Dzięki procesowi miniaturyzacji i zaoszczędzonemu miejscu, Apple może zapewnić większą pojemność akumulatora albo dodatkowe miejsce na inne komponenty. Inną zmianą sprzętową jest potencjalnie nowy układ łączności MediaTek ze wsparciem technologii 5G RedCap - zapewniającej łączność 5G specjalnie dopasowaną dla smartwatchy.

Oprócz tego należy się spodziewać wielu nowości związanych z funkcjami zdrowotnymi. Jedną z nich mają być alarmy dotyczące nadciśnienia - użytkownicy będą o tym ostrzegani jeśli stan będzie utrzymywał się przez dłuższy czas. Apple pracowało nad tą funkcją, aczkolwiek pojawiły się pewne problemy, ale być może firma była w stanie je rozwiązać i zobaczymy tę funkcję w Apple Watch Series 11.

Oprócz tego, analiza kodu iOS 26 wskazuje na to, że Apple pracuje nad systemem oceny snu dla Apple Watcha - dobrze znanej z innych smartwatchy. Zegarki Apple do tej pory dostarczały jedynie statystyk związanych z fazami snu i ich pomiarami czasowymi. Być może ocena snu będzie brała pod uwagę też inne czynniki, jak te z aplikacji Vitals wprowadzonej w watchOS 11.

Dodatkowo możemy spodziewać się nowych funkcji dostępnych w ramach watchOS 26, takich jak asystent treningów Workout Buddy, korzystający ze sztucznej inteligencji i systemu przetwarzania tekstu na mowę. Ma on emulować trenera osobistego i zachęcać nas do ćwiczeń i realizowania celów. Ponadto, watchOS 26 ma też oferować nowy design interfejsu - tzw. Liquid Glass. Oprócz tego Apple wprowadza nowe gesty, ulepszone centrum sterowania i ulepszenia widżetów.

Apple Watch Series 11 ma zostać zaprezentowany 9 września 2025 r. i wkrótce potem trafić do sprzedaży.

#Apple apple watch smartwatche apple watch series 11
Zródła zdjęć: Ground Picture / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MacRumors