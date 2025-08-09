Sprzęt

Samsung Exynos 1680 zdradza sekrety przed debiutem

Już niedługo na rynku zadebiutuje na rynku nowy układ Samsunga, który będzie sercem Samsunga Galaxy A57. Exynos 1680 zdradził swoje sekrety tuż przed debiutem.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 18:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung Exynos 1680 zdradza sekrety przed debiutem

Samsung Exynos 1680 pojawia się w Geekbench

W zeszłym roku telefony Samsunga debiutowały m.in. z układem Samsung Exynos 1580. Teraz doczeka się on swojego następcy. Układ Samsung Exynos 1680 na pewno będzie zasilał telefon Samsung Galaxy A57. Nadchodzący układ przeszedł właśnie pod numerem kodowym S5E8865  testy OpenCL w Geekbench. Exynos 1680 osiągnął tam 6330 punktów. Nie jest to oczywiście jakiś doskonały wynik, ale bardzo przyzwoity jak na standardy średniej półki cenowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wiemy też, że nowy układ będzie miał procesor graficzny Xclipse 550 bazujący na architekturze  AMD RDNA 3.5. Ta sama architektura znajdzie się w nadchodzącym Exynosie 2500 z Xclipse 950. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karma dla kota JOSERA Kurczak z cielęciną 16 x 70 g
Karma dla kota JOSERA Kurczak z cielęciną 16 x 70 g
0 zł
71.39 zł - najniższa cena
Kup teraz 71.39 zł
Wideodomofon EURA VDP-76A3
Wideodomofon EURA VDP-76A3
-180.99 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 519 zł
Tusz HP 305 Instant Ink Czarny 2 ml 3YM61AE + Tusz HP 305 Instant Ink Kolorowy 2 ml 3YM60AE
Tusz HP 305 Instant Ink Czarny 2 ml 3YM61AE + Tusz HP 305 Instant Ink Kolorowy 2 ml 3YM60AE
0 zł
119.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.98 zł
Advertisement

Nie wiadomo kiedy pojawi się pierwszy telefon z Exynosem 1680, ale pojawienie się w bazie benchmarków Geekbench sugeruje, że może to być naprawdę niedługo. Dotychczasowe doniesienia sugerują, że Samsung chce jak najbardziej ograniczyć możliwy wzrost cen. Nie ma co się dziwić, Samsung musi liczyć się z konkurencją chińskich marek w tym sektorze

Image
telepolis
Zródła zdjęć: nanoreview