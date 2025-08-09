Samsung Exynos 1680 zdradza sekrety przed debiutem

Samsung Exynos 1680 pojawia się w Geekbench

W zeszłym roku telefony Samsunga debiutowały m.in. z układem Samsung Exynos 1580. Teraz doczeka się on swojego następcy. Układ Samsung Exynos 1680 na pewno będzie zasilał telefon Samsung Galaxy A57. Nadchodzący układ przeszedł właśnie pod numerem kodowym S5E8865 testy OpenCL w Geekbench. Exynos 1680 osiągnął tam 6330 punktów. Nie jest to oczywiście jakiś doskonały wynik, ale bardzo przyzwoity jak na standardy średniej półki cenowej.

Wiemy też, że nowy układ będzie miał procesor graficzny Xclipse 550 bazujący na architekturze AMD RDNA 3.5. Ta sama architektura znajdzie się w nadchodzącym Exynosie 2500 z Xclipse 950.