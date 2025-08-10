Masz smartwatcha? Koniecznie zainstaluj tę aplikację

Facer wraca na Wear OS 6

Aplikacja Facer po problemach z kompatybilnością z systemem operacyjnym Wear OS 5 (na smartwatchach Samsungа) powraca na Wear OS 6 . Jest to jedna z najpopularniejszych platform do instalowania cyfrowych tarcz zegarka. Wyróżnia ją bardzo duża liczba dostępnych opcji, pełniejsza integracja i natychmiastowa synchronizacja .

Jedną z głównych zalet Facera jest ogromny wybór tarcz zawierający ponad pół miliona różnych designów. Oprócz tego w wersji Wear OS 6 mamy pełną obsługę Google Watch Face Format (WFF), co przekłada się na ostrzejszy obraz, wolne od zacięć i dynamiczniejsze animacje, a także szybsza synchronizacja informacji pokazywanych jako tzw. "komplikacje" (czyli wyświetlane informacje poza aktualną godziną i minutą). Co więcej, teraz po wybraniu danej tarczy na telefonie z aplikacji Facer, automatycznie się ona odświeży na zegarku. Tarcze oferowane przez Facera mają również być bardziej energooszczędne.