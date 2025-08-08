MOVA jest już rok w Polsce. Z tej okazji daje duże przeceny

Marka MOVA szturmem podbija polski rynek. Jej odkurzacze, kosiarki i sprzęty domowe cieszą się coraz większą popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu w parze z atrakcyjnymi cenami idzie dobra jakość. Teraz jest okazja, aby wybrane urządzenia kupić jeszcze taniej. MOVA ruszyła z rocznicową wyprzedażą. Sprawdźmy, co ciekawego można kupić w ramach promocji.

MOVA P50 Ultra

MOVA P50 Ultra to jeden z ciekawszych robotów odkurzająco-mopujących w ofercie marki. Jest on wyposażony w zaawansowaną stację dokującą z funkcją samooczyszczenia, co znacząco ułatwia użytkowanie i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Niekwestionowaną zaletą stacji dokującej jest system auto-konserwacji, który myje mopa gorącą wodą w temperaturze aż 75 stopni Celsjusza, a następnie suszy powietrzem w temperaturze 45 stopni. Dzięki temu jest on utrzymywany w odpowiedniej czystości i za każdym razem gotowy do kolejnego czyszczenia domu.

Jednak stacja dokująca to jedynie część długiej listy zalet MOVA P50 Ultra. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych robotów w ofercie marki, co widać już po jego specyfikacji. Urządzenie wyposażone jest w technologię FlexReach. Oznacza to, że szczotka boczna i mop mogą wysuwać się na 4 cm, tym samym sięgając trudno dostępnych miejsc. Jakby tego było mało, to robot potrafi też unosić mop, a także szczotki główną i boczną. Radzi sobie z też z przeszkodami o wysokości aż 22 mm, co w połączeniu z zaawansowanym mapowaniem domu przekłada się na skuteczne omijanie wszelkich blokad.

MOVA P50 Ultra w ramach letniej promocji został przeceniony o 38% ze sugerowanej ceny katalogowej 3399 zł. Jeśli to was nie przekonuje, to dodatkowo za złotówkę możecie dostać do niego pionowy odkurzacz MOVA J30. To daje już kompletni zestaw do czyszczenia domu.

MOVA P50 Pro Ultra

Jeśli MOVA P50 Ultra to dla kogoś za mało, w co trudno uwierzyć, to firma ma w swoim portfolio model jeszcze lepszy i bardziej zaawansowany. To MOVA P50 Pro Ultra. Pod wieloma względami jest on identyczny, jak wcześniej opisywane urządzenie. Tutaj również do dyspozycji użytkowników jest zaawansowana stacja dokująca z systemem samooczyszczenia. Siła ssania odkurzania to także 19,000 Pa. Nie brakuje też technologii FlexReach oraz unoszenia szczotek i mopa.

W czym takim razie lepszy jest P50 Pro Ultra? To między innymi jeszcze bardziej zaawansowany system detekcji zabrudzeń z aż 5-kanałową analizą (RGB, Chromatyczność oraz Mętność). Dzięki temu robot jest w stanie rozpoznać najbardziej uporczywe plamy i dostosować swoją pracę. Potwierdza to między innymi prestiżowy certyfikat TÜV SÜD, który oznacza skuteczność sprzątania krawędzi i narożników, precyzję omijania przeszkód, a także- dzięki szczotce CleanChop - brak plątania się włosów w szczotkach, która jest zmorą większości modeli.

W przypadku modelu MOVA P50 pro Ultra przecena wynosi aż 36 proc. Standardowa cena to 4249 zł, ale do 31 sierpnia możecie go kupić za naprawdę niską cenę. W tym przypadku również jest dodawany odkurzacz pionowy Mova J30 za złotówkę.

MOVA Z50 Ultra

Być może niektórym będzie trudno w to uwierzyć, ale firma MOVA ma w swojej ofercie robot sprzątający, który jest jeszcze bardziej zaawansowany. Tak, da się jeszcze lepiej i więcej. Tym razem chodzi o model MOVA Z50 Ultra. Znowu kilka rzeczy się powtarza. To między innymi siła ssania 19,000 Pa, czy też zaawansowana stacja dokująca z czyszczeniem mopów w temperaturze 75 stopni oraz suszeniem w 45 stopniach Celsjusza. Jednak w tym przypadku ma ona do zaoferowania coś jeszcze. To między innymi mechanizm napuszania mopa o prędkości 70 obrotów na minutę. Z danych producenta wynika, że poprawia to wydajność czyszczenia aż o 167 proc. w porównaniu z podwójnymi mopami obrotowymi.

MOVA Z50 Ultra oferuje też technologię FlexBrush, która ułatwia docieranie do trudno dostępnych miejsc, ale w tym wypadku jest ona rozszerzona jeszcze o EdgeXtend Mop. Warto wspomnieć też o rozwiązaniu o nazwie HydroSync. Jest to system obiegu świeżej wody o temperaturze 36 stopni, co również przekłada się na lepsze czyszczenie między innymi poprzez szybsze rozpuszczanie plam. Z kolei bateria o pojemności aż 6400 mAh zapewnia do 140 minut pracy na jednym ładowaniu.

W przypadku MOVA Z50 Ultra urodzinowa promocja sprawia, że zamiast 5099 zł za robota zapłacicie 37% mniej. Cena odrobinę podskoczyjeśli za złotówkę dorzucicie do zestawu odkurzacz pionowy MOVA J30, bo i w tym przypadku jest taka możliwość.

MOVA 600

Nie tylko roboty odkurzająco-mopujące znajdują się w ofercie firmy MOVA i nie tylko one zostały przecenione z okazji rocznicowej promocji. Warto zainteresować się również automatycznymi kosiarkami, w tym modelem MOVA 600. Urządzenie przystosowanie jest do zarządzania trawnikami o powierzchni do 600 m2. Wyposażone jest w technologię UltraView, w tym czujnik LiDAR 3D o panoramicznym widoku 360 × 59 stopni i zasięgu do 30 metrów. Pozwala to na skutecznie mapowanie. Dodatkowo robot koszący obsługuje 2 niezależne mapy, co jest przydatne w przypadku posiadania dwóch oddzielnych trawników, np. przed i za domem.

MOVA 600 pozwala na inteligentne zarządzanie strefami. Potrafi też rozpoznawać i omijać przeszkody. Do tego oferuje systematyczne koszenie w kształcie litery U, co przekłada się na równe i estetyczne ścieżki na trawników. Poza tym potrafi wykryć deszcz i automatycznie wrócić do stacji dokującej. Robot radzi sobie z nachyleniem do 45 proc. (24 stopnie). Pozwala na ustawienie koszenia o wysokości od 20 do 60 mm, a generowany hałas mieści się w zakresie poniżej 60 dB. Oczywiście można nim zarządzać z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej MOVAhome.

W letniej promocji marki MOVA robot koszący został przeceniony o 27 proc. z ceny 4789 zł. On również łapie się na ofertę z odkurzaczem pionowym MOVA J30 za złotówkę.

MOVA 1000

Dla bardziej wymagających użytkowników w ofercie znajduje się też model MOVA 1000. W tym przypadku jest to automatyczny robot koszący, który poradzi sobie z trawnikami o powierzchni do 1000 m2. On także jest wyposażony w technologię UltraView, więc ten sam czujnik LiDAR 3D o panoramicznym widoku 360 × 59 stopni i zasięgu do 30 metrów.

Robot koszący MOVA 1000 pozwala, tak samo jak model 600, na bezprzewodową konfigurację granic. To jednak z jego największych zalet, bo eliminuje konieczność instalowania przewodów, stacji RTK czy też sygnalizatorów UWB. Wystarczy aplikacja MOVAhome, aby łatwo i skutecznie zdefiniować granice. Nie można też pominąć możliwości korzystania z dwóch osobnych map. Poza tym MOVA 1000 oferuje te same możliwości, co opisywane powyżej, w tym koszenie w kształcie litery U, hałas poniżej 60 dB, zdolność do pokonywania pochyleń do 45 proc. (24 stopni) czy też system wracania do bazy, gdy wykryje deszcz. Jednak w tym przypadku mamy lepszy system ładowania, który pozwala uzupełnić baterię z 15 do 90 proc. w zaledwie 40 minut.

W przypadku zakupu MOVA 1000 do 31 sierpnia zaoszczędzicie aż 27 proc. standardowej ceny 5649 zł. Oczywiście można do niego dorzucić też odkurzacz MOVA J30 za 1 zł.

To nie koniec promocji

Na wyżej wymienionych sprzętach promocje marki MOVA się nie kończą. Oprócz tego w niższych cenach kupicie też:

Rocznicowe promocje MOVA trwają od 8 do 31 sierpnia, więc nie ma zbyt dużo czasu do namysłu.