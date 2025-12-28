Ten smartwatch może być Twój za 49 zł. Masz czas do końca roku

Chociaż standardowo wciąż mówimy o wydaniu przynajmniej 100 zł za urządzenie tego typu. Jednak w dzisiejszej promocji Weofly Active możecie kupić za jedyne 49 zł. Jak wiele można oczekiwać po konstrukcji tego typu? No cóż, mniej więcej tyle, ile ona kosztuje. Dla wielu osób będzie to jednak wystarczające.

Weofly Active

Mamy tu naprawdę podstawowy zestaw: pomiar kroków, tętna, natlenienia krwi, ponad 100 trybów sportowych, wyświetlanie powiadomień i zintegrowaną aplikację pogodową. Czyli coś, co znajdziemy w każdej opasce sportowej. Zegarek jednak nie sugeruje, że uprawiamy sport, a ten konkretny jest tańszy od typowej opaski.

Cięcie ceny widać natomiast w ekranie urządzenia. Mamy tu 1,85-calowy panel o rozdzielczości 280 × 240 pikseli, który został wykonany w technologii IPS. Jest więc taniej, jednak odbija się to negatywnie na baterii. Ta wytrzymuje od 5 do 7 dni, co jak na zegarek, który w promocji możecie kupić za jedyne 49 zł, jest świetnym wynikiem.