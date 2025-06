10 razy zapłacili skradzioną kartą. Takiego finału się nie spodziewali

Policja w Białej, namierzyła sprawców, którzy najpierw ukradli swojemu znajomemu kartę bankomatową, a następnie bezprawnie jej używali. Obaj mężczyźni ( w wieku 50 i 36 lat) zostali właśnie zatrzymani. Usłyszeli zarzuty włamania do systemu bankowego oraz kradzieży pieniędzy.

Znikające pieniądze z konta bankowego

Lokalizator MOTUS Find Me Różowy

Lokalizator MOTUS Find Me Różowy

Lokalizator KEYSMART Find My Wallet Czarny

Lokalizator KEYSMART Find My Wallet Czarny

To jedno nagranie zaważyło na losach sprawy

Wraz ze zgłoszeniem podejrzenia, policjanci przystąpili do działania. Zaczęli zbierać informacje, zabezpieczać dowody oraz sprawdzili nawet monitoringi przy bankomatach, które wymieniła ofiara. To właśnie na podstawie jednego z nagrań, dzielnicowy rozpoznał jednego z mieszkańców. Szybko ustalono, kto ma związek ze sprawą i dokonuje tych podejrzanych wypłat. Mundurowi szybko też ustalili, że nie działał on sam, ale w zmowie z drugim mężczyzną.