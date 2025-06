Taka wiadomość to same problemy. Wjazd na konto gwarantowany

Oszustwo na skarbówkę

Większość osób szybko zda sobie sprawę, że to oszustwo. Niestety, wciąż wiele osób nabiera się na tego typu wiadomości. Na fałszywej stronie internetowej proszeni jesteśmy o podane informacji: imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz danych karty płatniczej. Te mają być wymagane do odzyskania nadpłaconego podatku, które w rzeczywistości nie ma.

Z pozoru profesjonalnie przygotowany mail kieruje ofiarę na stronę przypominającą oficjalny portal administracyjny. Tam użytkownik, proszony jest o podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych kontaktowych oraz – co najbardziej niebezpieczne – informacji z karty płatniczej. W rzeczywistości wszystkie te informacje trafiają prosto w ręce cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystać je do opróżnienia konta bankowego.

Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Najlepiej po prostu usunąć e-maila i jak najszybciej o nim zapomnieć. Możemy też oznaczyć wiadomość jako spam oraz zablokować nadawcę. Ważne jest, aby nie podawać swoich danych na stronach, co do których nie mamy pewności. Jeśli to zrobiliśmy, to pozostaje tylko zastrzeżenie karty płatniczej, która może zostać wykorzystania przez oszustów do wyczyszczenia stanu konta.