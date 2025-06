Dostali 500 milionów kary, a nie zapłacą prawie nic

Doszło do przełomu w sprawie, o której informowaliśmy Was w lutym tego roku. Sąd w Kalifornii drastycznie obniżył kwotę, jaką Western Digital musi zapłacić SPEX Technologies. Początkowo ława przysięgłych przyznała odszkodowanie w łącznej wysokości 553 milionów dolarów za naruszenie patentu nr 6 088 802. WD odwołało się od wyroku, a sąd zareagował w dwojaki sposób - odrzucił apelację w zakresie odpowiedzialności spółki wobec SPEX, ale jednocześnie zmniejszył wysokość odszkodowania z ponad pół miliarda dolarów do zaledwie jednego dolara.

Amerykański producent sądzi się jeszcze z niemieckim naukowcem

Chociaż sąd podtrzymał wyrok skazujący, powód nie był w stanie udowodnić konkretnych strat finansowych, co doprowadziło do drastycznego obniżenia wysokości odszkodowania. Stało się tak, ponieważ zeznania eksperta ds. wyceny szkód działającego na rzecz SPEX zostały wykluczone z procesu, przez co firma musiała polegać jedynie na świadkach nieposiadających potrzebnej wiedzy eksperckiej.

Pomimo przegranej w sprawie i uznania naruszenia patentu przez produkty z linii Ultrastar, My Book oraz My Passport, Western Digital uznaje decyzję sądu za ogromne zwycięstwo, ponieważ faktycznie unika jakiejkolwiek istotnej kary finansowej. Firma SPEC do tej pory nie opublikowała żadnego oficjalnego oświadczenia.

Należy jednak pamiętać, że to jedyny proces, który toczy się przeciwko WD. W sierpniu 2024 roku Amerykanie przegrali również inną sprawę o naruszenie patentu, w której sąd przyznał niemieckiemu naukowcowi 262 miliony dolarów za bezprawne wykorzystanie technologii zapisu zwiększającej gęstość danych na dyskach HDD nawet trzykrotnie.