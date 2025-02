Western Digital będzie musiało zapłacić 553 miliony kary

WD przegrało również sprawę z niemieckim MR Technologies



Sprawa dotyczy patentu nr 6 088 802 pochodzącego jeszcze z 1997 roku i należącego do firmy SPEX Technologies, obejmuje on zabezpieczenia stosowane w urządzeniach peryferyjnych. W październiku 2023 r. ława przysięgłych w Kalifornii orzekła, że kilka produktów Western Digital, w tym dyski Ultrastar i My Book, narusza postanowienia tego patentu. Pierwotne odszkodowanie wynosiło 316 milionów dolarów, ale sędzia James Selna rozszerzył je o dodatkowe 237 milionów dolarów z tytułu odsetek.