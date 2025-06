Fairphone 6 to nowy smartfon, który naprawisz sobie sam

Fairphone 6 nie próbuje być "najbardziej błyszczący" ani "najbardziej przełomowy". Za to może być rozsądnym wyborem, jeśli masz dość telefonów, które psują się po gwarancji albo zmuszają do wymiany, bo producent przestał aktualizować system. Tu idea jest prosta: ma działać długo, być łatwy do naprawy i nie szkodzić ludziom ani planecie. Brzmi idealistycznie? Trochę tak – ale podobno działa.

Smartfon na lata i do samodzielnej naprawy

Mając najnowszy smartfon Fairphone, nie potrzebujesz serwisu, żeby wymienić ekran, baterię czy aparat. Wystarczy mały śrubokręt i instrukcja z YouTube’a. Fairphone 6 to jeden z nielicznych telefonów, które naprawdę da się rozkręcić bez stresu. Producent dorzuca do tego 5 lat gwarancji i aż 8 lat aktualizacji oprogramowania – to więcej niż u Apple'a czy Samsunga.

Porządna specyfikacja, bez kompromisów

Fairphone 6 ma wymiary 156,5 x 73,3 x 9,6 mm i waży 193 g. Smartfon został wyposażony w 6,3-calowy wyświetlacz LTPO P-OLED o rozdzielczości 1116 x 2484 piksele (431 ppi). Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością od 10 Hz do 120 Hz i świeci z jasnością do 1400 nitów. Ekran jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

W górnej części panelu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (Samsung KD1, f/2.0, AF). Tylny zestaw aparatów składa się z głównej jednostki o rozdzielczości 50 Mpix (Sony Lytia 700C, f/1.6, PDAF, OIS) oraz aparatu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2, AF, EIS).

Obudowa chroni urządzenie przed pyłami i wodą na poziomie IP55 oraz przed upadkiem z wysokości do 1,8 m. W jej wnętrzu pracuje układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, wspierany przez 8 GB RAM-u LPDDR5 i 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB. Fairphone obsługuje sieci 5G (nanoSIM + eSIM), oferuje również łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 LE oraz NFC. Nie zabrakło też nawigacji satelitarnej, głośników stereo czy bocznego czytnika linii papilarnych.

Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4415 mAh z szybkim ładowaniem z mocą do 30 W. Smartfon może pracować pod kontrolą systemu Android 15 lub /e/OS by Murena. Ten ostatni nie zawiera aplikacji i usług Google, co ma zapewnić lepszą ochronę prywatności użytkownika.

Przełącznik spokoju i akcesoria z sensem

Z tyłu obudowy znajdziesz dwa śrubki. Odkręcasz je i możesz dołożyć uchwyt na palec, kieszień na kartę albo smycz – bez kleju, bez kombinowania. Dodatkowo, z boku obudowy znalazł się fizyczny przełącznik "Moments". Uruchamia on tryb cyfrowego detoksu: ekran robi się szary, a dostęp jest tylko do 5 wybranych aplikacji.

